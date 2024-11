Kaisa Ling: ma olen nii uhke, et meil selline võistluslugu on

Kaisa Ling rääkis, et Eesti Laulul osalemise idee sündis Räpina Jacki liikmetel. "Poisid kutsusid ja mina ütlesin jah, sest nad on mu head sõbrad."

"Meil oli üks ilus laul, meil oli vaja väga võimekat lauljat ja me teadsime kohe, et see on Kaisa, nii et väga lihtne. Me oleme juba pikka aega head sõbrad, nüüd me saame seda Eesti rahvale jagada," sõnas Räpina Jacki liige Kill Kaare.

"Meil on sama trumm, mida me taome – eesti keel, eesti meel, huumor ja rütmikas lahe muusika. Meile mõlemale meeldib jäätis. Meil on Killiga palju ühist, tore on!" lisas Ling.

Räpina Jacki ja Kaisa Lingi eestikeelse võistlusloo "Tule" sõnad kirjutas Kaare umbes tunni ajaga. "Istusin kännu otsa ja kirjutasin need sõnad. Meloodia tuli kohe järele. See laul tuli üsna lihtsalt," lausus Kaare.

"Ma olen nii uhke, et meil on selline laul. Ma loodan, et see jõuab kaugele, et inimesed kuulevad selle kaja ja sõnumit, see on tähtis. Kui me oleme ka viimased, kes me seda keelt räägime, siis me teeme seda hästi," sõnas Kaisa Ling.