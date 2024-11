Tommy Cash: tahan Eurovisioonil lammutada

"Ma loodan, et see lugu meeldib kõigile. Ma arvan, et inimesed on juba mingis mõttes otsustanud, et ma lähen. Ma tahaks Eurovisioonil lammutada," lausus artist ERR-ile antud intervjuus.

Cashi on võrreldud nii Joost Kleiniga, kes esindas tänavu Eurovisioonil Hollandit, kui ka Soome eurolaulja Käärijäga. "See on nunnu, sest Eurovisooni fänkond on eraldi fänkond. Nende jaoks on artistid, kes on tekkinud Eurovisioonil. Käärijä ja Joost on super. Ma olen oma poiste üle väga õnnelik," lausus Cash ning lisas, et ta ei paneks ennast nendega samasse kategooriasse, sest nad kõik on eraldiseisvad artistid. "Me võime olla lähedal, hoida käest kinni, aga me oleme eraldiseisvad artistid."

Oma võistlusloo "Espresso Macchiato" kohta ütles Cash, et tegemist on looga, mida arvatavasti ei osata temalt oodata. "Keegi ei ütle, et see on Käärijä või Joosti moodi. See ei ole mitte millegi moodi. Ma olen selle üle üliuhke," kirjeldas ta. "See olen ikka mina, aga eks näis, äkki see on parim lugu, mille ma olen eal teinud."