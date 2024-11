Mihkel Zilmer: ärge laske endale sisendada, et nüüd hakkab meil kaamos

Biomeditsiini professor Mihkel Zilmeri sõnul peab pimedal ja jahedal ajal sööma kõrgväärtuslike valkudega toiduaineid. Zilmeri missioon on tõsta toitumisalast teadlikkust ning seepärast on ta loonud kolm lühikest ja lihtsat laulu, kus on välja toodud tasakaalustatud hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi põhiaspektid.

"Minul pole kunagi kaamost. Kui on pime periood ja läheb jahedamaks, hakkavad osad inimesed rohkem sööma. Aga sellepärast muretseda ei tasu, sest külmas õhus lähebki rohkem ressurssi vaja," selgitas Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer Vikerraadio saates "Huvitaja".

November on Zilmeri sõnul tõesti pime ja külm aeg, aga siis tuleb rohkem tegeleda positiivsete ja rõõmsate emotsioonidega.

"Kui kuulete sõna "kaamos" või kui loete portaalidest selleteemalisi uudiseid, et mida ette võtta, siis ärge väga nendesse sõnadesse süüvige, sest ma olen näinud ka inimest, kellel on kogu aasta kaamos. On suvekaamos ja kevadekaamos."

"Ärge laske endale sisendada, et teil nüüd peab hakkama kaamos, muidu tekib huvitav olukord, et miks mul siis sel aastal seda kaamost ei tulnud. See on suurel määral ikkagi enda töötlemine. Muidugi on mõju pimeneval ajal ja jaheneval ilmal, inimesel ongi sellega raskem harjuda, aga püüdkem ikkagi olla elurõõmus," soovitas Zilmer.

"Kui hoolitseda väga heade valkudega toiduainete söömise eest nagu muna, kala, kohupiim, juust ja rohkesti taimset kraami, siis ärge ülesöömise pärast muretsege, pigem püüdke emotsionaalselt positiivne olla," lisas Zilmer.

Kõrgväärtuslikes valkudes on Zilmeri sõnul aminohappeid, millest sünteesitakse neid ühendeid meie organismis, mis pakuvad meile rõõmsamaid emotsioone.

"Kui sel perioodil kala sööte, saate ülipikki rasvhappeid, aga need on eellaseks ühenditele, mida nimetatakse endokannabinoidid, mis tekivad meie ajus ja mis kontrollivad ka meie meeleolu," tõi Zilmer välja.

"Šokolaadi süüa on täiesti mõistlik, aga jälgima peaks seda, et kakaosisalduse protsent oleks üle 75 protsendi. Siis annab šokolaad meeleolu parandavaid võimalusi," ütles Zilmer ja lisas, et pole vaja süüa 99-protsendilist šokolaadi, mis on palju kallim, sest kakaost tulenev kasulik toime on tagatud juba 75- protsendilise šokolaadi juures ja selle toime enam ei suurene.

Ülejäänud magusa puhul peab tarbima kõike mõistlikus koguses.

Zilmer on kirjutanud kolm toitumisteemalisi ja õpetlikku muusikapala "Normaalse sööja hommik", "Normaalse sööja lõuna" ja "Normaalse sööja õhtusöök".

"Need laulud on Rajaca viienda laine toodang. Nende lugude loomise tõukejõuks oli minu soov inimesi harida. Ühel päeval vaatasin korvpalli ja tekkis mõte, et äkki teeks kolm lühikest lihtsat laulu, kus oleks tasakaalustatud hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi põhiaspektid kirjas. See on minu missioon läbi muusikalise lahenduse toitumisalast teadlikkust tõsta," selgitas Zilmer.

Laulud lähevad Zilmeri sõnul ka 3.–4. klassi elektroonilisse õppematerjali.

"Mina kirjutasin valmis sõnad, siis kirjutasin spetsiaalse eeskirja, mille ma andsin arvutiprogrammile ette. Esimesed kümme versiooni, mida programm pakkus, tuli kõik minema visata, sest need polnud sellised, mida mina tahtsin. Abi küsisin ka ühelt noorelt heliloojalt, kes kirjutas mõned pillid juurde ja lõpuks said need lood sellised nagu ma tahtsin. Tehisintellektil on nende laulude loomisel osa olemas, aga need ei ole ainult tehisaru tehtud," selgitas Zilmer.