Abessiinia tõugu Dolce Mia sai kasside maailmameistrivõistlusel esikoha

"Dolce Mia sai uue tiitli, ta on oma klassis maailma parim. Kasse hinnatakse tõustandardi järgi, seal on hästi palju punkte ning tema sai oma tõu kõige paremaks. Dolce Mia on abessiinia tõugu kass, see on aristokraatlik ja elegantne tõug," selgitas Dolce Mia perenaine Nataly Poogen "Terevisioonis".

Dolce Mia käib väga palju näitustel. "Ta on väga sotsiaalne, sest ta on kohtunud väga paljude inimestega," lisas Nataly.

Maailma parim abessiinia kass Dolce Mia Autor/allikas: ERR

"Kassi saamise lugu on tegelikult pikk lugu. Mu abikaasa tahtis peaaegu 20 aastat kassi koju, aga kuna tal endal on allergia ja ta käib inhalaatoriga ringi, siis kõigepealt pidimegi vaatama sellist tõugu, mis oleks võimalikult vähe allergiline. Samuti pidime oma kodu vastavalt ette valmistama, paigaldama võimsad õhupuhastajad. Abessiinia kass ei olegi tegelikult päris kass, vaid pigem koerkass, kes teeb igasugu trikke, talle võib palli visata," ütles Dolce Mia pereisa Marko Poogen.

Marko sõnul ei ole Dolce Mia diivanikass, vaid väga uudishimulik. "Kui hommikul hambaid pesen, siis tema vaatab kraanikausi peal, kas ikka on sama hambapasta ja hambahari, ega midagi muutunud ei ole. Kohviautomaadi peal alati kontrollib ka kõik üle," ütles Marko. "Ta on kogu aeg koos sinuga."

Dolce Mia on nii viisakas kass, et Marko sõnul ta hommikul inimest üles ajama ei tule. "Kui kass hommikul ärkab, siis ta otsib üles oma mänguasja, natuke mängib ja kui keegi ikka üles ei ärka, siis läheb uuesti magama," ütles Marko.

Nataly sõnul on neil kodus kassi jaoks suur jooksuratas.

"Abessiinia kassid on ju tegelikult lihatoidu peal. Krõbuskid on neile maiustuseks," ütles Marko.