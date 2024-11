Uue muusika reede: Mari Jürjens, Vera Vice, Jorja Smith, Lenna, 372Kaspar

Rahvusvaheliselt oli väga nõrk muusikanädal, aga õnneks tegid kodumaised artistid need puudused tagasi. On nii kodumaiseid underground'i tippe, põnevaid uusi tulijaid kui ka juba tuntud tegijate uue kõlaga materjali.

Major Lazer "Where's My Daddy (feat. M.I.A.)"

Kunagise superhiti "Lean On" autor Major Lazer on üritanud viimasel ajal vägisi tähelepanu püüda, aga ega tema uued lood kellelegi väga korda ei lähe. Uus singel "Where's The Daddy" läheb tõenäoliselt samamoodi radari alt läbi, aga vähemalt üheks kuulamiseks väärib see tähelepanu juba pelgalt M.I.A. tõttu.

SBTRKT "Turn Your Heart Around"

Produtsent SBTRKT, kes andis möödunud aastal välja ka kriitikutelt kiita saanud albumi "The Rat Road", on viimastel kuudel andnud välja rohkelt singleid, kuid tundub, et uut albumit ta nendega sisse ei juhata. Värske lugu "Turn Your Heart Around" on inspireeritud UK garage'ist.

Jorja Smith "Loving You (feat. Maverick Sabre)"

Muusik Jorma Smith andis välja uue loo "Loving You", mille ta kirjutas enda sõnul juba seitse aastat tagasi. Singis lööb kaasa ka laulja-laulukirjutaja Maverick Sabre, kellega Smith on ka varem koostööd teinud. Koos looga kuulutas Jorja Smith välja oma kontserttuuri uued kuupäevad.

Ice Cube "Ego Maniacs (feat. Killer Mike & Busta Rhymes)"

Vanakooli räpifännide jaoks saab olema aasta lõpp vägagi rõõmustav, sest lisaks Snoop Doggi ja Dr. Dre ühisele albumile peaks ka Ice Cube oma uue kauamängiva valmis saama. Uus singel "Ego Maniacs" lubab uskuda, et allahindlust sellel plaadil tegema ei hakata.

Heleenyum "Disapper"

Laulja-laulukirjutaja ja muusikaprodutsent heleenyum avaldas oma neljanda singli "disappear". Uus lugu ammutab muusiku sõnul inspiratsiooni vanakooli jungle'ist, tausta autor on 17-aastane Manchesteri produtsent Mcandthat. "Mulle meeldib luua positiivse sõnumi ja saundiga muusikat. Ma pole küll palju lugusid veel avaldanud, aga tundub, et isegi fantaasiana kirjutatud lood lähevad lõpuks päriselus täide. Seetõttu ei julgeks ma midagi negatiivset manifesteerida," ütles ta.

Säm "Kesköö paiku"

Sämi uus singel "Kesköö paiku" juhatab sisse Sämi järgmise kauamängiva ning näitab tema loomingulist, kergemat ja fantaasiaküllasemat poolt. "Tahtsin tõestada iseendale, et ma suudan ikka lõbusamat muusikat ka ikkagi luua. Ega ma ei hakka siin kokku midagi sügavat keevitama – ta on võrdlemisi lihtne lugu, kuulake sõnu ja nautige," ütles Säm.

Lenna "Sireenid"

Lenna uue singli kaasautor ja produtsent on Eric Kammiste, laulu sünnile aitasid kaasa ka Hyrr Innokent Vainola ja Jüri Pootsmann. "Lugu sündis üsna kiirelt ja mõnusalt ühel ülikuumal suvisel päeval Tartu maantee stuudios koos Ericu, Hyrri, Jüriga. Mulle väga meeldib, kuidas selles loos on nii poppi, klassikat ja oreleid," sõnas Lenna. Värske lugu jõuab ka 28. novembril ilmuvale albumile "Lenn4".

372Kaspar "Plaan B (feat. Reket & Merilin Mälk)"

"Plaan B" on järjekorras neljas singel 372Kaspari 21. novembril ilmuvalt debüütalbumilt "Hasart". "Merilin polegi minu teada vist sellist stiili muusikat varem avaldanud, seega väga värskendav ja sobib talle valatult. Tom muidugi täitsa omas elemendis ja kirss tordil," ütles 372Kaspar.

Vera Vice "Drifting"

Vera Vice'i uue loos "Drifting" lööb kaasa ka Ateena laulja-laulukirjutaja Johnny Labelle, värske singel juhatab sisse ka peagi ilmuva lühialbumi "Far Far Away", mis jõuab kuulajateni 22. novembril. Uue loo miksis muusik-produtsent Mart Avi ja masterdas Martin Kikas Ö Stuudiost. "Lugu räägib sellest, kuidas leida viis ennast ümbritsevaga sobitumiseks," ütles duo liige Ave Vellesalu.

Reginamandness "Augusti-i"

Pärnust pärit viiulimängija, õpetaja ja helilooja Regina Männi andis välja debüütalbumi "Smultronstället," kauamängiv ilmus artistinime Reginamandness all. "Tänu kaasmuusikutele saavad lood jazzilikuma ja imporovisatoorsema kostüümi, kus fookuses on tantsuline groov, avarus, spontaansus ja kontrastid, kuid kus ei kao ära pärimusmuusika ja -tantsu tunnetus ja tuum. " sõnas Regina Mänd.

Mari Jürjens "Tõsta silmad"

Laulja ja laulukirjutaja Mari Jürjens andis välja oma viienda albumi "… aga samas …", kuhu ta püüdis punuda tuttavliku elu kahekülgsuse. "Ma olen alati olnud "aga samas"-inimene. Mis on see, mis on õige ja päris? Kuidas teha nii, et ei otsustaks kergekäeliselt, aga samas kergelt? Kuidas teha nii, et ei mõtleks üle, aga samas mõtleks läbi? Kuidas olla tõsiseltvõetav, aga samas ennast mitte liiga tõsiselt võtta. Seetõttu püüdsin luua albumi, mis oleks eelmistest veidi julgem ja mängulisem," sõnas ta.

Kuula kõiki lugusid siit: