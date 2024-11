Kulla Saadu talu kodukohviku perenaine: toit peab alati maitsev olema

Kulla Saadu talu perenaine Leelo Rätsep rääkis "Ringvaatele", miks ta osaleb minifestivalil Kena Keretäis, kus pakutakse õhtusööki Saare- ja Muhumaa kodukohvikutes. Rätsepa sõnul on tema toiduvalmistamise motoks vanaemalt õpitud tarkusetera, et toit peab alati maitsev olema.

Muhu saarel asuva Kulla Saadu talu perenaine Leelo Rätsep avab 8. novembril oma kodukohviku. Lisaks Rätsepale osaleb Saare- ja Muhumaa minifestivalil Kena Keretäis veel neli talu, kes kõik pakuvad õhtusööki, mis valmib koduköögis ja kus ettekandjateks on pererahvas ise.

Rätsepale andis innustust tema edu esimesel kohvikutepäeval. "Naabrinaised käisid siin söömas ja läksid külla tagasi ning rääkisid neile inimestele, kes ei plaaninud üldse kohvikupäevale tulla, et minge sinna sööma, seal on nii hea lõhesupp ja magustoit on täiesti eriline. Autod olid tee ääres järjekorras. Kõik minu sõbrad ja tuttavad, kes mulle appi tulid, toimetasid siis kiiresti, et järjekorda ei tekiks. Väga hästi tuli välja ja kõik olid rahul, " meenutas Rätsep.

Kulla Saadu talu kodukohviku perenaine Leelo Rätsep Autor/allikas: ERR

Tooraine tuleb suures osas kõik Rätsepa oma aiast, vaid oliivid, kookospiim ja mõni asi veel on kaasa toodud Hispaaniast. Rätsep pidas plaani kolida oma armastatud Hispaaniasse, aga krundi ostmist segas koroonapandeemia ja nii sattusid nad hoopis Muhusse. Sõbrad aitasid tal leida krundi Muhus mere ääres. "Praeguseks ajaks oleme neli aastat siin olnud," lisas Rätsep.

"Meie peres oli suur kokkaja minu vanaema. Ema suri ära, kui ma väga noor olin, siis pidin õe eest hoolitsema, sest vanaemal oli alati kiire. Vanaema õpetas mind, kuidas midagi teha. Kui isa juurde uuesti tagasi elama läksime, siis õpetas isa ka. Isa oli jahimees ja õpetas metsloomalihast erinevaid asju tegema, " meenutas Rätsep.

Rätsep toob välja lapsepõlve lemmikmaitsed, milleks oli külm heeringakaste värske kartuliga ja piimasupp kanalihaga.

"Minu vanaema ütles alati, et toit peab maitsev olema. See on kõige olulisem," tõi Rätsep välja.

Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valiti mullu Eesti toidupiirkonnaks ning seda tiitlit kantakse 2025. aasta maini.

Minifestival Kena Keretäis toimub 8.-9. novembril.