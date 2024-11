Ago Anderson: lapsed saalis otsustavad, keda ma laval mängin

Endla teatris jõuab lavale kogupereetendus "Ükskord ühes paigas", kus lapsed saalis otsustavad, millist rolli näitlejad laval kehastavad ning mis neil seljas on. Ago Anderson rääkis "Ringvaates", et näitlejatel on laval pea nii sassi aetud, et vahel ei saa aru, kes kust tuli ja kuhu asjad jättis.

"Tegime üleskutse saata meie teatrisse kaisutatud mängukaid, mis tuleksid lastelt endilt," ütles lavastuse "Ükskord ühes paigas" lavastaja Kaili Viidas.

"Lavakujunduses on meil tuhandeid kaisukad," lisas Ago Anderson. "Aga minu enda mänguloom lapsepõlves oli päris elus siga. Suveks viidi mind vanaema juurde ja seal olid ainult sead. Mu mäng oli lihtne, seale tuli kärsa sisse pista aroonia, et tekiks õhusurve ja siis tulistas ta need välja."

Aastaid hiljem sai Anderson teada, mis on karma. "Filmisime Rocca al Mares üht lõiku, ma pidin seasulus seisma, ja tuli üks väga rahulik siga ning lihtsalt hammustas mind kannast."

"Lavastuse "Ükskord ühes paigas" vimka tuli sellest mõttest, et etenduses toimuv võib ükskõik kelle kodus toimuda, ükskõik millises peres. Ühtegi last selles etenduses tegelasena ei ole. Kui etendus algab, siis Ago ei tea, keda ta täna mängib. Lapsed publikus valivad, kas Ago mängib täna vanaisa või isa. Samamoodi on naistegelastega. Lapsed otsustavad, milline koosseis täna mängib," selgitas Viidas.

"Minu kõige suurem hirm on, et äkki läheb jubedaks tralliks saalis ja keegi enam ei kuula, aga meie lavastaja Kaili ütleb, et me saame sellest üle ja küll nad jäävad vait," muheles Anderson. "Aga kuna mitu koosseisu teevad, siis me oleme kogu aeg hädas, et kust sa tulid ja kuhu sa selle asja jätsid. Me peame sellest olukorrast kuidagi välja tulema, enam pääsu ei ole. Lapsed otsustavad ju ka seda, et mis meil seljas on ja mida me seal veel teeme. Varsti otsustavad seda ka, millal etendus lõpeb."

"Kui Ago on vanaisaks ära valitud, siis ta ei tea, kas täna mängib vanaema Carmen või Kadri ja siis tal tekib laval vahel moment, et oot, kumb sa nüüd oled," ütles Viidas.

"Lasteetendustesse kutsutakse natuke nagu karistussalk. Põhjus on väga lihtne, kui laste tükk jõulude ajal välja tuleb, siis seda mängitakse väga palju, mitu korda päevas. See on nagu trahvirood, aga muidugi me anname endast alati parima. Need ajavad mu vormi lihtsalt liiga heaks," muheles Anderson.

"Publikualas saab olema kaisukameri, kus saab pikutada," tõi Viidas välja.