Brent Pere tegi dokfilmi tippsportlaste karjääri valusast lõpust

Dokfilmi "Lõppmäng" autor Brent Pere rääkis "Ringvaates", et tegi filmi tippsportlastest, kes on pidanud oma kõrgelennulise karjääri vigastuste pärast lõpetama. Filmis jagavad oma lugu Magnus Kirt, Ksenija Balta, Tarmo Kink, Janar Soo ja Baruto.

"Tegin selle filmi, sest sportlaste karjääri lõpust väga palju ei räägita. Räägitakse sellest, mida nad on korda saatnud karjääri ajal, aga mis saab pärast karjääri, jääb tihti kulisside taha. Need konkreetsed viis juhtumit, mis seal filmis on, on sellised, kus vigastus on karjääri lõpetanud kas just päris nipsust või siis on natuke aega läinud, püütakse vigastusega hakkama saada ja siis on karjäär lõppenud."

Pere sõnul oli sportlaste valikus, kellest film teha, 30 inimest. "Lõpuks jäi neist kaheksa järele, kellest kuus pidid saama filmi. Neist üks kahjuks otsustas, et ta ei soovi siiski filmis osaleda, sest paratamatult on need isiklikud teemad," ütles Pere.

Filmis olid nõus oma lugu rääkima Magnus Kirt, Ksenija Balta, Tarmo Kink, Janar Soo ja Baruto. "Ma usun, et nad olid piisavalt ausad, et väärivad kinolinal olemist," lisas Pere.

"Kirt on ise öelnud, et ta üritas vigastusest välja tulla kaks-kolm aastat ja lõpuks hakkasid tal järele andma teised kehaosad. Lõpuks ei teinud enam õlg liiga, vaid kogu see töö, mis sinna läks, et saada ennast uuesti tippvormi. Kogu sportlase elu ongi Kirdi sõnul õhkõrna piiri peal käimine," ütles Pere.

Sumomaadleja Barutol on läinud kolm korda põlvemenisk katki. "Temal lõppeski karjäär kolmandal vigastusel nipsuga."

"Janar Soo oli kümmekond aastat tagasi üks Eesti lootustandvamaid korvpallureid. "Temal oli neli meniski vigastust, mis röövisid väga suure osa ta karjäärist. Ta oli väga andekas ja tegi väga palju tööd, aga kogu aeg vigastas end uuesti. Ta oli väga lähedal ühe itaalia klubi lepingu saamisele, aga pärast neljandat vigastust tuli karjäär lõpetada," meenutas Pere.

Nende viie näite puhul on enda sõnul kindla koha leidnud Tarmo Kink. "Teised on väljendanud väga konkreetselt, et nad teevad küll erinevaid asju, aga mitte miski ei paku seda tõelist rahuldust. Kirt on öelnud, et nüüd teisi treenides tunneb ta seda tunnet, mida omal ajal ise sporti tehes. Aga spordist lahti nad ei saa," ütles Pere.

Dokumentaalfilm "Lõppmäng" esilinastub 9. novembril Pimedate Ööde filmifestivalil.