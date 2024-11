Hilje Murel: draamateatris sünnib huvitavaid asju

Näitleja Hilje Murel rääkis "Vikerhommikus", miks Eesti Draamateater nii populaarne on ning kirjeldas ühe uuslavastuse tööprotsessi. Mureli sõnul on ta väga õnnelik näitleja, kellele on jagunud nii tööd kui ka tunnustust.

"Mina arvan, et kindlasti mõjutab lavastuse populaarsust pealkiri, aga ka see laine, mis on nüüd tekkinud, et selles majas (Eesti Draamateatris-toim.) sünnib huvitavaid asju ja tahaks sellest osa saada. Eks vaatajal on siis häid kogemusi olnud ja tahaks jälle näha, mida uut tehakse. Kõige suurem mõju on ikka eelnevatel töödel, suur huvi uute lavastuste vastu on järellaine, " kommenteeris näitleja Hilje Murel olukorda, et Draamateatris on uuslavastuse "James Brown kandis lokirulle" piletid välja müüdud juba enne esietendust.

Eesti Draamateater "James Brown kandis lokirulle" Autor/allikas: ERR

Mureli arvates räägib lavastus "James Brown kandis lokirulle" praegu väga olulisest teemast. "Küsimusi, mida näidendi autor Yasmina Reza küsib, küsivad praegu paljud inimesed endalt. Reza küsib, miks me ei tule toime erinevate normis püsimise reeglitega. Me tahame, et saaksime olla meie ise, aga samas peame otsima, kes me ise oleme. Veel tahame me, et teised inimesed oleksid nemad ise ja samas meile ei meeldi, kui nad näitavad mõnikord meile mittesobivat iseennast," selgitas Murel.

Draamateatri trupiga liitus sel hooajal teiste noorte teatritegijate hulgas ka Mart Piirimees.

"Reza näidendi "James Brown kandis lokirulle" lavastaja Mart Piirimees on minu parima sõbranna poeg. Ma olen teda tundnud lapsest saadik. See lavastus ongi tema koolilõputöö. Ma mõtlesin, et kuidas ma sellesse lavastamisprotsessi suhtun, aga see oli väga huvitav protsess," meenutas Murel.

"Minu karjääri jooksul on halbu aegu tõesti vähe olnud. See tunne on mind külastanud küll, väheses koguses, et huvitav, kui pikalt see kestab. Sa mõistad, et tulevad uued inimesed ja nad peavad saama tohutult tööd, et igasse näitemängu ei pea sa olema valitud ja ei tahagi. Vahepeal tahaks käia ka teisi vaatamas ja reisimas, et kogumas ainest, mida jälle pakkuda," selgitas Murel.

Murel on väga tänulik draamateatri juhtkonnale, kes võimaldas tal väga mängitaval kuul teatrist eemal olla ja sõprade kutsel reisimas käia.

"Ma käisin Tais ja sain sealt palju kultuuri vaadata ja tunnetada, mida ma ei ole varem kogenud. Meil oli kohalikega võimalik koos olla ja kohaliku eesti mungaga kohtuda," meenutas Murel.

Mureli arvates on näitleja jaoks väga oluline vahepeal nii-öelda juhe seinast täiesti välja tõmmata ning Eestist kaugemale sõita. "Järjest rohkem peab nüüd ette võtma endale aja broneerimist."

Murel tõi välja, et ka järgmine suvi möödub tal töötamise tähe all. "Selleks suveks me taastame lavastuse "Grace ja Glorie", mida mängisime Ülle Kaljustega väga menukalt Sakus Rehe küünis ja nüüd siis Noarootsi Teatrigaraažis. Ettepanek seda uuesti mängida tuli minu poolt," ütles Murel. "Aga see on minu jaoks puhkus ka, sest see kant on mulle väga armsaks saanud ja mulle väga meeldib seal olla."