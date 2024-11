Tallinna loomaaed otsib binturongipojale nime

29. augustil sündis Tallinna loomaaias kaks binturongitüdrukut. Ühe binturongi nime sai valida binturongide vader Genka, kes valis loomale nimeks Maimu. Teisele nime leidmiseks algatas loomaaed nimekonkursi.

Loomaaia sõnul on loomad nii iseloomult kui ka välimuselt erinevad – üks on julge ja energiline, teine aga rahulikum ja ettevaatlikum. Talitajaid pisikesed binturongid veel pelgavad, aga julgem tahab siiski neid nuusutada ja sõrmi naksata.

Kahekuused loomapojad on lähikuudel valmis end ka külastajatele näitama.

Oma nimepakkumised saab jätta Tallinna loomaaia Facebooki postituse kommentaariumisse.

Tallinna loomaaias sündis Eesti esimene binturongipoeg selle aasta veebruaris. Loom suri ootamatult maikuus.

Binturong, keda paljudes keeltes ka karukassiks kutsutakse, jätab oma kehaehituse ja liikumisviisiga mulje, nagu olekski tegu nende kahe looma ristandiga. Pika pealiskarva ja rahuliku elutempo tõttu sarnaneb ta ka laiskloomaga.

Maapinnal töntsakal sammul aeglaselt kulgev binturong on oma jässaka keha kohta üllatavalt osav ronija. Tal on haardsaba, mida ta kasutab viienda jäsemena haarates lihaselise sabatipuga okstest. Tüve mööda alla ronimisel saab binturong tagakäppi väljapoole pöörata nii, et küünised on haardevõimelised ka pea ees laskudes.

Binturong veedab vähemalt poole ööpäevast puu otsas tukkudes. Toitu võib ta otsida nii öösel kui ka päeval. Binturong on valdavalt puuviljatoiduline, kuid võimalusel sööb ka pisemaid loomi. Suure osa tema toidust moodustavad viigimarjad.