VIDEO | Nooruses koos võistelnud Märt Avandi ja Gerd Kanter võtsid taas mõõtu

Möödunud laupäeval alustas ETV-s kolmandat hooaega saade "Sinu uus sugulane", kus teiste seas otsivad oma uusi sugulasi näitleja Märt Avandi ja endine kettaheitja, olümpiavõitja Gerd Kanter. Kuigi Avandi ja Kanter omavahel veresugulased ei ole, ühendab neid armastus kettaheite vastu.

Endine kettaheitja Gerd Kanter heitis viimati ketast kevadel. Avandi võttis ketta viimati kätte aastaid tagasi toimunud koolikokkutulekul.

"Läksime sõpradega salaja Rapla staadionile ja proovisime korra. Mäletan, et siis ei tulnud sugugi välja, sest tehnika on roostes ja jõudu on veel vähem," naeris Avandi.

Kanter ja Avandi on isegi 1990. aastatel samal võistlusel mõõtu võtnud. "Kettaheide meeldis mulle. Mul oli hea tehnika, aga vähe jõudu," tõdes Avandi.

Oma sportlaskarjäärile tagasi vaadates märkis Kanter, et enamus eesmärke said tal täidetud. "Jah, maailmarekordist ja teisest olümpiakullast jäi natukene puudu, aga kui sa mõtledki sellises absoluutses kategoorias, siis kõik unistused ei saagi täide minna," usub ta.

Avandi ja Kanteri mõõduvõidu võitis olümpiavõitja Gerd Kanter, kes heitis ketast 43,5 meetrit. Avandi parima tulemusena sai kirja 24,6 meetrit.