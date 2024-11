"Pealtnägija" taustakontrolli spikker

"Pealtnägija" küsis kolmapäevase Saaremaa armupetise loo taustal, miks ei ole võimalik kahtlaste inimeste tausta õieti kontrollida ja tegevust peatada.

"Pealtnägija" koostas selle loo tuules väikese juhendi, kuidas ja kust tavainimene saab taustainfot otsida. Põhilised tööriistad on googeldamine ja kaine meel.

Siiski on veel mõned avalikud allikad:

Kinnistusraamat: https://kinnistusraamat.rik.ee/. Inimese isikukoodi teades saab teha päringuid praegu tasuta, vaid aadressiga peab maksma ühe euro.

Äriregister: https://ariregister.rik.ee/. Tasub kasutada ka eraldi linnukest, et näha kehtetuid seoseid.

Ametlikud Teadaanded: www.ametlikudteadaanded.ee. Tasub läbi lasta nii isikukoodi, nime, seotud ettevõttete kui ka aadresside alusel.

Kohtulahendid: www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html.

Kohtuistungid: www.riigiteataja.ee/kohtuteave/kohtuistungid_otsing.html.

Karistusregister: https://etoimik.rik.ee/. Päring neli eurot, lapsevanemad saavad lastega seotud isikute asjus teha tehinguid e-maili teel tasuta.

Maksuameti võlapäring: https://maasikas.emta.ee/saqu/public/taxdebt. Tasuta, aga selles pole võlanõudjate nõudeid.

Ettevõtete hallatavaid maksehäireregistreid on Eestis mitu. Need pole ühtsed ega riiklikud ning neid võib soovi korral pidama hakata igaüks. Mõni näide:

Creditinfo/E-krediidiinfo ehk Maksehäireregister: https://www.e-krediidiinfo.ee/. Eeldab kontot, päringud tasulised vahemikus 1.20 kuni 6.50 eurot.

Taust.ee: https://taust.ee/. Tasuline.

Äripäeva võlaregister: https://www.aripaev.ee/volaregister. Tasuline.

Julius Inkasso häbipost: https://self.julianus.ee/debtors. Tasuta.

Inforegister pakub brauserilaiendust, mis kuvab taustinfot ettevõtte ja sellega seotud isikute kohta igal pool internetis surfates, kaasa arvatud näiteks Facebookis ja online-meedias:

https://chromewebstore.google.com/detail/storybook-web/gepikfbdcmfjpbepamooklkocjliggaa

Siin ka õpetusvideo: https://www.youtube.com/watch?v=-HEoEcFNByg

Lisaks veel:

Oksjonikeskus: https://www.oksjonikeskus.ee/. Seda haldab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda. Sellest saab taustainfot aadresside kohta.

Teatmik.ee: https://www.teatmik.ee/. See on tasuta kättesaadav ja selles on ülevaade ühel lehel riiklikest andmebaasidest. Näiteks kasutatakse lisaks veel eelmainitutele infot Riigihanke registrist. Töötab reklaamimüügi pealt.

Riiklikes portaalides päringuid tehes jääb maha ka päringujälg, mida näeb ka see, kelle kohta otsing tehti, oma eesti.ee andmejälgijast.