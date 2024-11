Loomaaia kuraator uuest krokodillist: talle meeldib inimesi hirmutada

Eelmisel nädalal kolis Varssavi loomaaiast Tallinnasse Kuuba krokodill Dwójka. Tallinna loomaaia kuraator Julia Kolpakchi sõnul on ümberasumine krokodillile möödunud rahulikult.

Dwójka on 28-aastane emane Kuuba krokodill. Tegu on maailma kõige väiksema levialaga krokodilli liigiga, keda leidub looduses ainult kahes kohas: Kuubal Zapata soos ja Nooruse saarel. Dwójka sündis aga Rootsis Skanseni loomaaias, kust ta viidi Varssavi loomaaeda, kus ta elas viimased 26 aastat.

"Ta jõudis meie loomaaeda neljapäeva öösel. Varssavi kollegide sõnul jälgib ta kogu aeg inimesi ja talle meeldib neid väga hirmutada. Kui ta näeb, et teda kardetakse, siis ta hüppab ja lööb ninaga klaasi," rääkis Tallinna loomaaia kuraator Julia Kolpakchi.

Varssavi loomaaias sai Dwójka tuntuks ilmaennustajana. Kui Dwójka arvas, et vihma hakkab sadama, keeldus ta õue minemast, isegi, kui taevas oli täiesti pilvitu. Loomaaednike sõnul ei vedanud Dwójka ennustus neid kunagi alt.

Kuuba krokodillid on Kolpakchi sõnul erilised oma galopeeriva jooksustiili poolest. Süüa antakse Dwójkale kord nädalas poolteist kilo liha või kala. "Rohkem ei tohi anda, tal ei ole siin suur aedik, et ta hakkaks siin jooksma," sõnas loomaaednik.

Oma käitumise poolest ei viita miski loomaaia kuraatori sõnul ka sellele, et krokodill oleks kolimisest stressis. "Ta on iseloomuga loom ja hakkas kohe jälgima, oli väga rahulik. Ma loodan, et talle meeldib meie loomaaias."

Dwójka, mis tähendab poola keeles number kahte, sai just sellise nime, kuna ta saabus Svanseni loomaaiast Varssavi loomaaeda ühes kolme teise krokodilliga. "Kõigile neile oli antud nimi Üks, Kaks, Kolm, Neli – sellepärast on Dwójka," selgitas Kolpakchi.

Looduses on alles jäänud kõigest ligikaudu 4000 Dwójka liigikaaslast. Järelsugu Tallinna loomaaias Dwójkale aga ei hakata tekitama, kuna isaslooma toomiseks pole Tallinna loomaaial lihtsalt piisavaid tingimusi. Muidu on Kolpakchi Dwójka tuleku üle aga rõõmus. "Ta on väga tähtis meie loomaaiale," sõnas ta.