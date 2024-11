Ewert and The Two Dragons annab oma viimase kontserdi juulis Tartu laululaval

Üle 15 aasta tegutsenud Ewert and The Two Dragons kuulutas suvel, et lõpetab tegevuse. Bändi viimane kontsert toimub 18. juulil 2025 Tartu laululaval, avaldas koosseis "Ringvaates".

Ewert Sundja loodab, et suvel antav viimane kontsert ei tule mitte kurb sündmus, vaid rõõmu- ja lustipidu. "See on kogu selle asja hästi positiivne kokkuvõtmine, ennekõike meie endi jaoks," kinnitas ta.

Idee teha viimane kontsert Tartus tundus Erki Pärnojale väga hea. "Kuna eriti algusaastatel, aga ka lõpuaastatel oleme me väga palju olnud seotud ka Läti naabritega, siis tundub, et tuleme natuke vastu neile, neil ka lähemal tulla," sõnas ta.

"Ringvaates" meenutasid bändiliikmed oma karjääri eredamaid hetki. Üheks neist oli esmakordselt Lätis Positivuse muusikafestivalil esinemine. "Tollal oli see ka lähiringkonna suuremaid festivale. Ma arvan, et Positivuse festival iseloomustab meie seda kaart väga hästi, et alustasime pisikesest telgist ja lõpetasime kaks korda pealaval, kus lava ees oli 11 000 inimest," rääkis Kristjan Kallas.

Tuule tiibadesse andis bändile album "Good Man Down", mida paljud peavad Pärnoja sõnul nende esimeseks albumiks. "Ja see on täiesti okei, mul on enamus ansamblitega täpselt samamoodi, et on see üks ansamblit defineeriv muusika või hetk, kus mingi asi kõnetas nii, et sa oled hiljem valmis igast asju veel peale võtma," sõnas Sundja.

Bänd meenutas ka 2012. aastal Ameerikas orkaan Sandy meelevalda jäämist. "Me olime Kristjaniga toakaaslased ja panime kohvrid kapi otsa, sest olime kindlad, et nüüd tuleb vesi tuppa. Me olime lennujaama hotellis ühe väikese künka otsas, vesi tuli aina lähemale ja pidurdus kümme meetrit enne hotelli," rääkis Pärnoja. Oma järgmises sihtkohas Islandil, kus bänd pidi veetma neli päeva, oldi orkaani tõttu kõigest 23 tundi.

Oma teekonnale bändina vaatavad mehed tagasitänutundega. "Vaadata tagasi asjale, mis on pakkunud meile kõigile rõõmu, mõelda midagi muud kui seda, et see oli tore ja äge reis, on lihtsalt väiklane ja tänutundetu. See on see, millega ma lähen vastu ka järgmise aasta hüvastijätukontserdile, see on see, mis moodi ma vaatan tagasi kõigele. Loomulikult on olnud keerulisemaid aegu, aga see üldpilt on see," sõnas Sundja.