Aasta kala tiitlile kandideerivad ümarmudil, angerjas ja trulling

"Terevisioonis" kolme nominenti tutvustamas käinud ajakirja Kalastaja vastutav väljaandja Hanno Kask selgitas, et aasta kala hääletus kestab aasta lõpuni. Trullingu, ümarmudilase ja angerja vahel käiva hääletuse võitja selgitab rahvas.

Nominente tutvustades märkis Kask, et trullingut kiputakse vingerjase ja hinguga segi ajama. Trulling elab puhastes jõgedes, ojades ja ka mõnes järves. Kalamehed tunnevad Trullingut kui hea vee indikaatorit. Samuti märkis Kask, et trulling on teistele kaladele tähtis söögiobjekt. "Kalade seas on tema kulinaarne väärtus palju suurem kui inimeste seas," märkis ta.

Teine aasta kala nominent on ümarmudil, kelle näol on Eestis tegemist võõrliigiga. "See on kujukas näide sellest, kuidas ühest kalast, mida hirmsalt põlati, on saanud tõsine tegija. Näiteks on Hiiumaal teda üle 11 tonni püütud. Ta on tõsine tuluobjekt," rääkis Kask. "Alguses kardeti, et ta sööb teiste kalade toidu ära ja sööb meie kalaliigid välja, aga ta on ilusti Eesti kalavetesse sulandunud ja oma tasakaalu leidnud."

Kolmas nominent angerjas on Kase sõnul müstiline kala. "Teda on palju uuritud ja tegelikult ei tea me temast ikka mitte midagi," märkis ta. "Me teame, et ta koeb Sargasso meres kahe kilomeetri sügavusel ja maimud tulevad Golfi hoovusega Prantsusmaa rannikule. Täna on teada, et neid ei tule nii palju, jääb kogu aeg vähemaks," selgitas Kask.

Harrastuskalastajatel on keelatud angerjat merest püüda. "Aga samas on angerjat kogu aeg rohkem tekkinud. Teadlased ei oska selle kohta midagi mõistlikku öelda, aga hoiak on selline, et teda ei tohiks süüa, vaid teda peaks kaitsma," sõnas Kask.