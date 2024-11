Video: Marko Reikop proovis ära kormoranilihast hõrgutised

Raul Vinnil oli mõte kormoranist toitu valmistada tükk aega juba peas tiksunud, sest ta teadis, et Ahvenmaal seda tehakse. Tema ideed Kormoranist toitu valmistada ei võtnud Heinmets esialgu tõsiselt, kuid nüüd on tal hea meel, et Vinni mõttega tema juurde tuli. "Tegelikult on ju väga väärt lind, on väga maitsev."

Kormoranil on Heinmetsa sõnul väga spetsiifiline lõhn. "Ma esimesel korral ehmatasin ka ise natuke ära, aga nüüd olen ära harjunud," sõnas peakokk.

Kormoranidel on Hiiumaal väga suur populatsioon. "Riiklikult on mingi ohjamiskava tehtud, järelikult neid on palju. Kui me Hiiumaal Orjaku all Käina lahel käime vaatamas neid laide, kus nad elavad, siis on üpris kole vaatepilt," sõnas Vinni. "Kui me esimene kord sõime, siis jahimees, kes meile kaheksa kormorani tõi, ütles, et sellega jäi ühes aastas merre poolteist tonni kala rohkem."

Kormorani liha on tugeva punase värvusega. "Põhimõtteliselt nagu iga teine liha, ei midagi erilist. Võib-olla küpseb natuke kauem kui hautist teha, aga filee läheb umbes sama kiirelt kui part," rääkis Heinmets.

Heinmetsa käe all valmisid Marko Reikopile proovimiseks vinnutatud kormoran, kormorani maksast ja südamest tehtud pasteet, kormoranihautis ning -filee.

Esimeseks võttis Reikop ette kormoranifilee. "See ongi nagu ulukilinnu liha, maitset on väga palju siin. Ta on täiesti söödav ja absoluutselt mitte nätske," kirjeldas Reikop, kuid tunnistas, et mõningast harjumist maitse siiski nõuab. "Ma tunnen, et see on nagu part, aga nagu selline tõsisem part, kes on sellist metsikumat elu elanud," sõnas ta.

Järgmiseks proovis Reikop ära pasteedi, mis samuti keele alla viis. "See on suurepärane, väga hõrk. On tunda, et on linnulihast tehtud pasteet." Ka vinnutatud liha meeldis saatejuhile. "See vinnutatud liha on ka väga neutraalse ja lihtsasti söödava maitsega," kommenteeris ta.

Heinmets loodab tulevikus kormorani Hiiumaal ka oma restoranis pakkuda. Hetkel on Vinni sõnul Eestis aga ainult kolm tapamaja, kel on väikeuluki käitlemisluba. "Mihkel siin proovib nüüd seda kuidagi ajada, et seda ikkagi menüüsse saada."