Selgunud on pooled Eesti Laul 2025 finalistid

Eesti Laul 2025 võitja selgub 15. veebruaril, kui Unibet Arenal toimuval suurkontserdil astuvad publiku ja televaatajate ette 16 võistlejat. Lauluvõistlus naaseb taas tuttavasse kontserdipaika – üks ja ainus finaal annab kõikidele artistidele võimaluse end tõestada suurel laval tuhandete pealtvaatajate ees.

Eesti Laul 2025 võitu ja pääsu Eurovisioonile läheb veebruaris püüdma 16 artisti, kellest hetkel on selgunud pooled. Žürii valitud järgmised seitse võistlejat avalikustab "Ringvaade" teisipäeval, 5. novembril. Jaanuari alguses selgub 16. osaleja, kelle valikul saab kaasa rääkida ka rahvas.

Eesti Laul 2025 esmaspäeva õhtuks selgunud finalistid:

An-Marlen "Külm"

Autorid: Frederik Mustonen, Ingel Marlen Mikk, Maria Vainumägi

Anna Sahlene "Love Me Low"

Autorid: David Lindgren Zahcarias, Bobby Ljunggren, Michaela Stridbeck, Anna Sahlin, Dagmar Oja, Kaire Vilgats

ANT "Tomorrow Never Comes"

Autorid: Ant Nurhan, Kim Wennerström, Merili Käsper

ELYSA "The Last to Know"

Autorid: Simon Peyron, Angelino Markenhorn, Julie Aagaard, Elisa Kolk

FELIN "Solo Anthem"

Autorid: Paul Rey, Gevin Niglas, Johanna Ekholm, Elin Blom Etoall

Räpina Jack feat. Kaisa Ling "Tule"

Autorid: Kill Kaare, Kaisa Ling

Stereo Terror "Prty Till the End of the World"

Autorid: Lauri Hämäläinen, Heigo Anto

Tuuli Rand "Rem"

Autorid: Tuuli Rand, Cecilia Martina Mägi, Sander Sadam

Eesti Laulu 2025 konkursile esitati 175 lugu, mida artiste ning laulu autoreid teadmata hindas 34-liikmeline žürii. Žüriisse kuulusid Alice Aleksandridi, Alika, Allan Roosileht, Andi Aus, Andry Padar, Anneli Pilpak, Gita Siimpoeg, Grete Kuld, Heini Vaikmaa, Henri Laumets, Indrek Sarrap, Jana Hallas, Johanna Mängel, Jürgen Pärnsalu, Jüri Pootsmann, Karl Ander Reismann, Kohver, Kristo Veinberg, Magnus Müürsepp, Maian Kärmas, Maris Järva, Maris Kõrvits, Mihkel Mattisen, Owe Petersell, Pille-Riin Karro, Piret Krumm, Raivo Tafenau, Robert Kõrvits, Saara Pius, Siim Aimla, Sven Lõhmus, Tanja Mihhailova-Saar, Tarvo Mölder ja Ülar-Johannes Palm.