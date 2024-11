Jaan Tootsen: laste Ööülikooli rännakud on kui vitamiin sügiskaamoses

Jaan Tootsen rääkis "Vikerhommikus", et "Laste Ööülikooli rännakud" pole lihtsalt loengud, vaid pikitud põnevate tegevustega, mida on huvitav kuulata-vaadata nii lastel kui täiskasvanutel. Tema arvates on saatesari otsekui kaamosevastane vitamiin, mis avab meile värvilise ja huvitava maailma.

"Kõige esimene laste Ööülikooli telesaade oli juba mõne aasta eest, kui Lota Viik ja Katre Tatrik tegid oma magistritöö Balti Filmi- ja Meediakoolis," meenutas saatesarja "Laste Ööülikooli rännakud" produtsent Jaan Tootsen. "See oli natuke aega pärast seda, kui raadios alustas laste Ööülikool, kui Lota tuli mõttega, et võiks lastele teles ka midagi teha."

Tootsen oli enda sõnul sel hetkel veel natuke piiratud ja mõtles, et teeme publikuga stuudios, aga Lota ütles, et lähme ikka õue. "Sellest kujunes välja analoog täiskasvanute Ööülikooli rännakutele ja me ei tee siin grammigi allahindlust. Siin on nüüd selle õppejõu kõrgem pilotaaž, kuidas rääkida keerulistest asjadest lihtsalt. Aga need pole ainult loengud."

Tootseni arvates on "Laste Ööülikooli rännakud" midagi dokumentaalfilmi ja telesaate vahepealset. "Pool saatest on tegevused, kui professor kohtub lastega, aga on ka erinevaid külalistegelasi. Näiteks kui me lähme Tartus külla Peeter Volkonskile, kohtume tee peal juhuslikult ka Silver Sepa ja Mika Keräneniga. Need on nagu väikesed filmid," selgitas Tootsen.

"Ma võin julgelt öelda, et seda, mida professorid saadetes räägivad, on huvitav kuulata ka täiskasvanutel. Volkonski rääkis tõlkimisest, mida tähendab tõlkimine kõige filosoofilisemas mõttes ja tema loengut olid kuulamas ka tudengid. Nagu me ise ütleme, et tehtud lastele, aga mõeldud ka täiskasvanutele. Ideaal võiks olla selline, et perekond vaatab koos neid saateid," ütles Tootsen.

"Laste Ööülikooli rännakud" on Tootseni arvates ideaalne praeguses ajas, kui kaamos hiilib vaikselt ligi, kõik on hall ja õhtu lööb nagu pimeda kotiga pähe. "Siis vaatad seda värvilist ja ilusat maailma, mis on filmitud suvel-sügise hakul. Minu jaoks on see tõeline kaamosevastane vitamiin, mida me pakume," muheles Tootsen. "Näiteks matemaatik Kristjan Korjus räägib teemal, kas jumal on matemaatik."

"Laste Ööülikooli rännakud" on ETV eetris igal pühapäeval kell 18.