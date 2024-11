Lõuna-Eesti muuseumide madalhooaja sisustavad kummitustuurid ja õuduste ööd

"Nii kui septembris kool algab, külastab meid kordades vähem inimesi," ütles Alatskivi lossi juht Laura Lillepalu-Scott Lõuna-Eesti muuseumides alanud madalhooaja kohta.

Muuseumide hapukurgihooaja kampaania eesmärk on kutsuda inimesi muuseumisse ka hooajavälisel ajal. "Sel aastal on kampaanial kummituslik alatoon, et rõhutada seda, et pimedal ajal on ka meie juures midagi teha. Et külastajad näeksid lossi teises valguses," lisas Lillepalu-Scott.

Alatskivi lossi keldrikorrusel asub vahakujumuuseum, mis on Lillepalu-Scotti sõnul mõisamajandamisnäitus, kus siis osadest teenijatest, kes siin ammustel aegadel töötasid, on tehtud vahakujud.

Novembrikuus toimuvad erinevates Lõuna-Eesti muuseumides kummituslikult hirmsad sündmused.