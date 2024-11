R2 üllatas Tuuli Randa otse-eetris Eesti Laulule pääsemisega

Rand meelitati R2-te Jüri Muttika vastu mälumängu mängima, kuid saatejuhid teatasid talle keset mängu, et tegelikult kutsuti ta saatesse selleks, et teda Eesti Laulule pääsemise puhul õnnitleda.

"Appi kui lahe!" rõõmustas Rand uudist kuuldes. "See on küll aasta üllatus. Te ei kujuta ette, see on nii lahe uudis! Ma mõtlesin, et me teeme reaalselt mingit mängu siin," rääkis ta.

Tuuli Rand osaleb konkursil looga "Rem", mille ta kirjutas Sander Sadama ja Cecilia Martina Mägiga. Laulja sõnul on tema võistluslugu tõeline power-ballaad. "Vokaalselt väga võimas ja raske laul," tõstis ta loolt katteloori.

Sama loo esitas ta ka möödunud aastal konkursile, kuid siis ta valituks ei osutunud. "See aasta mõtlesin, et saadan uuesti, sest ma ise olen sellesse laulu uskunud," märkis ta.

Varemgi Eesti Laulul osalenud Rand sõnas, et ta ootab väga konkursiga kaasnevat möllu. "Mul on hea meel selles möllus tagasi olla. Teeme!"

Järgmised Eesti Laulu finalistid kuulutatakse välja esmaspäevases ja teisipäevases "Ringvaates".