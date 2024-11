Tallinnas kogunesid sajad cosplay huvilised

Cosplay ehk kostüümimäng on Eestis üha enam kanda kinnitamas. See on eneseväljendusviis, kus kehastutakse endale meeldivaks tegelaskujuks mõnest filmist, videomängust või raamatust. Aga ka lihtsalt kindlale ajastule kohaselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kultuurikatlasse, kus cosplay huvilised pühapäeval kogunesid, tuli kohale ka Kuldar. Tema on katkuarst, kelle ülesanne oli festivalikülastajaid ravida.

"Siin on siis maitsetaimed, sest usuti, et katk levib läbi halva õhu ja arvati, et seda saab ravida nii-öelda kokteiliga, mis on tehtud teatud maitsetaimedest," rääkis Kuldar.

Paljude osalejate eesmärk oli riietuda võimalikult õudu tekitavalt, sest on ikkagi Halloweeni aeg. Dominik, kes osales üritusel esimest korda, valmistas oma kostüümi filmi "Silent Hill" tegelase Püramiidipea järgi.

"Mulle väga meeldis selle tegelase idee, kuidas ta on loodud. Ma ei oska täpselt seda sõnastada, aga ta on siis mängu peategelase süütunne, kes teda jälitab. Ja psühholoogilises vaatepildis on see minu jaoks väga huvitav," ütles Dominik.

Cosplay üritustel ei pea kandma kindlaid stiile, kuid levinumad kostüümid on enamasti ajendatud hetkel populaarsetest mängudest ja filmidest. Aga on ka karaktereid, kes eal moest ei lähe.

"Näiteks Jaapani animatsioonist on Jujutsu Kaisen ja Shrek on igihaljas asi, mida alati cosplay'takse. Ma olen isegi näinud vist üht või kaht cosplay´d, kus olid kaks cosplayer´it "Kevadest", Oskar Lutsu "Kevadest"," lausus korraldaja Dmitri Sidorenko.

Eesti cosplay kogunemised on tuntud ka mujal. Soomlased on lausa sillas.

"Eestlased on tõesti armsad. Te tulete ja teete komplimente. Ja küsite isegi kallistusi, mida soomlased ei tee kunagi. Ma olin sellest väga puudutatud," rääksi Sylus.



"Meile meeldivad Eesti kogunemised just inimeste pärast. Siinne õhustik ja olek on nii tore. Esinemiste ajal, ükskõik, mis ka laval ei toimu, on publik nii elevil

ja kõik julgustavad teineteist. Energia on hoopis teistsugune, me oleme nagu suur perekond. Isegi, kui me pole siit ilmselgelt pärit, aga me tunneme end kui kodus," lisas Anni.