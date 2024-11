"Miniturniiri" juhtiv Ivo Linna: lapsed on väga targad

Kuigi tänapäeva laste huvid on suunatud rohkem olevikku kui minevikku, on "Miniturniiri" juhtiva Ivo Linna sõnul lapsed ikkagi väga targad.

Vikerraadios Owe Peterselli saates külas käinud muusiku Ivo Linna käed on endiselt tööd täis, ta on tegeleb endiselt aktiivselt muusikaga ning on seotud erinevate saadetega. Linna usub, et väike tegutsemine hoiabki vungi sees. "Ma arvan, et kui jääks nii-öelda koti peale konutama, siis see mõjuks palju halvemini."

Muu hulgas aastaid Vikeraadios laste mälumängusaadet "Miniturniir" juhtinud Linna rääkis, et laste jaoks on kõige raskemad teemad, mis puudutavad meie minevikku. "Kogu aeg tulevad uued tegijad ja uued nutiasjad peale. Maailm muutub väga kiiresti, nende huvid on suunatud mitte ajalukku, vaid tänapäeva," arutles ta ning tõi välja, et näiteks teavad noored kõike arvutimängudest, samal ajal kui vanasõnade osas on neil teadmistest vajaka jäänud.

Ka lapsed saavad Linnalt igas mängus ühe küsimuse küsida. "Mõnele olen kohe vastust teadnud, aga on küsimusi, mille vastamiseks ei ole mul õrnemat aimu ka. Nad üritavad mind vihjetega aidata, aga ma saan sealt tihtipeale nulli. "Miniturniir" on 21 aastat kestnud ja ma võin öelda, et lapsed on targad. Lapsed on väga targad! Müts maha nende ees," kiitis ta.

Raadioga on Linna seotud aastast 1972, mil ta liitus toimetaja-administraatorina RAMETO-ga. "Kui peeti suuri üritusi, raadio aastapäevi või tulid Euroopa ringhäälingute inimesed kohale, oli minu õlul ka toitlustuse organiseerimine ja pidin vaatama, et kõik oleks kohal," meenutas ta. "RAMETO seltskond oli väga tore kamp ja ma olen väga õnnelik, et saatus mind raadioga sidus."