Aasta noortalunik Teele Eskor: tunnen kõiki oma lehmi nägupidi

21-aastane Teele Eskor on Paevälja talu perenaine olnud viimased kaks aastat. Peretütrena on ta aga oma vanavanematele kuulunud talus sünnist saati toimetanud.

"Minu jaoks on põllumajandus kõige lahedam valdkond, kus toimetada. Me oleme võib-olla natukene omamoodi: meie pere on peast loomapidajad. Meile meeldivad meie loomad. Nad on meie jaoks sõbrad, aga ka viis, kuidas leib lauale tuua," rääkis Eskor saates "Hommik Anuga", miks ta on otsustanud talupidamise juurde jääda.

Paevälja talus elab umbes 200 veist. Neil kõigil on oma nimi ja oma lugu. Perenaise sõnul on veiste näol tegemist väga sotsiaalsete loomadega. "Laudas käies tahavad loomad tähelepanu. Nad kõnnivad su juurde, tahavad pai, me jagame neile õunu. Neile väga meeldib," rääkis ta.

Lisaks talupidamisele õpib Eskor Eesti Maaülikoolis veterinaarmeditsiini. "Mulle meeldib öelda, et see on täpselt see eriala, kus süda ja aju said kokku. Kõik, kes loomaarstiks õppima tulevad, neile meeldivad loomad ja nad tahavad loomi aidata. Aju poole pealt on tegemist hästi laiapõhjalise haridusega," märkis ta.

Eskor tõdes, et maal elamine ei pruugi kõigile sobida, kuid talle meeldib see väga. "Seal on ilus ja rahulik. Kui sa oled noor ja tegutsed, on ka rohkem võimalusi," leiab ta.