Puuluup: välismaised kontserdikorraldajad ei hooli Eurovisioonist

Puuluup alustas oma pooleteist kuud kestvat tuuri Sloveeniast ning lõpetas Indias. Intensiivsele reisiperioodile tagasi vaadates sõnasid muusikud, et kuigi oli väikeseid tagasilööke, läks kõik suures plaanis hästi. "See tuur oli ka selles mõttes päris pikk, et mingil hetkel ei saanud aru, kust sa tuled ja kuhu lähed," märkis Marko Veisson.

Mööda ilma ringi reisides puutusid muusikud ka erinevate olmetingimustega kokku. Näiteks ööbisid nad Tokyos olles kapselhotellis. "Tundus hirmutav magada umbes saja mehega samas toas, kõik oma kapslites, aga väga suurt norskamist ei olnud sealt kuulda," rõõmustas Veisson.

Teder märkis, et kuna nad on Veissoniga suured reisisõbrad, naudivad nad teel olemist väga. "Kui ma võrdlen teiste bändidega, kellega ma reisinud olen, siis ma tunnen, et me mõlemad naudime igat sõitu, kuhu me lähme. Ma saame alati inspiratsiooni," lausus ta.

Sel aastal esindas Puuluup koos ansambliga 5miinust Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel. Lauluvõistluse välismaised fännid on oma tee ka Puuluubi kontsertidele leidnud. "Eriti Euroopas on alati inimesi, kes on meid Eurovisioonil avastanud ja kohale sõitnud, et meid vaadata," märkis Veisson ning lisas, et kontsertide korraldajad Eurovisioonist väga ei hooli.

"Meie agendid on selle üle nalja teinud ja öelnud, et tuleb Eurovisioonil viimaseks jäänud ansambel. See ei ole muidugi tõsi, aga muidu on võib-olla igav ja siis intrigeerib rohkem," naeris ta.

Pärast kontserti meeldib Puuluubi meestele publikuga suhtlema minna. "Vahel kiidavad isegi lauluhäält, aga enamasti kontserdimeeleolu, vahepeal vahetekste, lugusid ja publiku kaasahaaramist. Sõltub ka, mis kontserdil juhtunud on. Vahel on intiimsem kontsert, kus inimesed istuvad ja kuulavad, saad nendega rahulikult istuda ja vestelda," rääkis Veisson.

Eestisse tagasi tulles oli Tederil väike malaariakahtlus. "Indias Bangalores sääsed sõid ja Marko ütles, et seal on malaaria. Käisin EMO-s, aga see oli Tallinna lasteaia väike viirus," muigas ta.