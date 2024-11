Vaiko Eplik: Riho Sibula mõjutused on minu muusikas alati olnud

Sel pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas Vaiko Eplik ja ansambel Eliit, kes andsid hiljuti välja Betti Alveri tekstidele loodud albumi "Lähen müüjaks". Muu hulgas on album muusikute kummardus kaks aastat tagasi lahkunud Riho Sibulale.

Kuigi Betti Alver alustas oma poeediteed 1930. aastatel, sobitub Epliku hinnangul Alveri looming ka praegusesse aega hästi. "Meil on selle albumi peal tekstid 50 aasta pikkusest perioodist, kõige varasem on 1936. aastast ja kõige hilisem on 1986. aastast. Tema keel on nii kaasaegne ja sa ei loe seda nagu mingisugust muuseumieksponaati," rääkis muusik.

Eplik märkis, et Alveri tekstid on väga sotsiaalsed. "Praegune aeg ei ole kahjuks saja aasta tagusest väga erinev, millest luuletus "Lähen müüjaks" räägib," nentis ta.

Ennast Betti Alveriga võrreldes rõhutas Eplik, et Alver on ikkagi luuletaja, aga tema kirjutab laulutekste. "Ma olen saanud palju tagasisidet, et inimesed kuulevad minu viisistustes nii Ehalat kui ka Sibulat. See on mingis mõttes loogiline, sest minu teada on nad mõlemad valmistekstile kirjutanud," märkis Eplik.

"See plaat on kindlasti suur kummardus Riho Sibulale. Minu arust on Riho mõjud minu muusikas alati olnud, aga paljud inimesed kuulevad neid just nüüd selles kontekstis, et need ei ole minu tekstid. Just väärtluule tõlgendajana on Riho meie kultuuriruumis asendamatu olnud," lausus ta.

"Hommik Anuga" on ETV-s eetris pühapäeval kell 10.