Käteta metsasarvevirtuoos: peab uskuma, et kõik on võimalik

"Kui midagi teed, võib ikka veidi raske olla, aga kui teed seda tuhandete inimeste ees, siis on kõik raske," ütles Klieser.

Klieser kasvas üles pisikeses linnas Kesk-Saksamaal, kus oli ainult üks muusikakool ja üks metsasarveõpetaja. "Läksin vanemate juurde, et ma tahan metsasarve mängima õppida. Vanemad olid väga üllatunud, sest meie peres ja suguvõsas pole üldse muusikuid."

Klieseri sõnul on metsasarve mängimine väga füüsiline tegevus. "On vaja suurt kopsumahtu ja tugevat keha."

Ta on ehitanud pilli hoidmiseks spetsiaalse statiivi. Kuna ta kätt kasutada ei saa, pidi ta õppima kõike tegema hingamise ja huultega.

Klieser on koostööd teinud paljude tipporkestrite ja kooslustega. Möödunud aastal täitus tema suur unistus esineda BBC Promsil. "Tunne oli päris võimas, väga tore kogemus," meenutas Klieser.

"Uskuda, et miski on võimalik, see on väga suur samm. Kui sul puudub usk, siis ei hakka sa üritamagi. Mulle meeldib mu töös kõige enam laval olemine ja inimeste rõõmustamine. Kui lähed lavale ja tajud, et inimesed naudivad su esitust, siis minu jaoks on see muusikuna ilusaim kogemus üldse," on Klieser väga tänulik oma kuulajatele.