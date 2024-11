Selgus Eesti Laulu esimene finalist

Kaisa Ling lubas tema plaadi heaks annetanud fännidele, et läheb tänutäheks vanni.

"Juba eelmise plaadi ilmumise puhul lubasime vannishowd, aga me pole siiamaani mitte ühtegi vannishowd veel teinud. Asi on selles, et mina olen vannistik ja 20. eluaastast alates tegelenud filosoofiliste klounaadidega, mis keskenduvad objektidele," selgitas muusik Kaisa Ling.

Kaisa Lingi vannishow "Ringvaate" stuudios Autor/allikas: ERR

Lingi sõnul on vann väga tobe asi ja seepärast on ta valinud oma objektiks just vanni, et inimesed mõtleksid vahepeal ka millelegi muule kui iseendale. "Kui ohtlik ja kui intiimne see kõik on, mis vannis toimub. Kui palju inimesi on vannis ennast ja oma lapsi pesnud. Kui palju on vannis nutetud ja armastatud. Kui palju on siin mõelnud surma peale."

Ling pühendas vannile laulu "Kangelase hällilaul". "Peaasi on selles, et inimesed naeraksid ja teeksid midagi rumalat, et nad ei võtaks ennast liiga tõsiselt. Senikaua kui meil on võimalik sellises luksuslikus maailmas elada, kus inimesel võib olla kodus vann, mida tuhandeid aastaid said endale lubada ainult aristokraadid. See on suur asi," ütles Ling.

Eelkõige bluusiartistina tuntust kogunud Ling osaleb Eesti Laulu konkursil koos bändiga Räpina Jack, kuhu kuuluvad Hain Hoppe ehk Hash ja Kill Kaare alias KillBaba.

Bänd Räpina Jack, kuhu kuuluvad Hain Hoppe ehk Hash ja Kill Kaare alias KillBaba Autor/allikas: Ruudu Rahumaru

Eesti Laulu konkursile esitatud lugu kannab nime "Tule", võistlusloo autorid on Kill Kaare ja Kaisa Ling.

"Killiga oleme olnud sõbrad erinevates hullustes. Ma hindan nende muusikat väga. Eesti Laulule esitatud laul "Tule" on ilus laul, see ei ole naljakas, vaid on tõsine ja oluline laul eesti keele osas. Me anname endast seda laulu lauldes kõik," lubas Ling.