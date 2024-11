Eesti Laulu žürii on valiku teinud

Eesti Laulu žürii on kõik võistlusele esitatud lood ära kuulanud ja valinud neist 15 finalisti, mis tulevad avalikustamisele "Ringvaates".

Eesti Laulu 2025 konkursile esitati 175 lugu, mida artiste ning laulu autoreid teadmata hindas 34-liikmeline žürii.

"Juba teist aastat järjest valib Eesti Laulu finalistid välja suur žürii, et eri valdkonna professionaalide kõrv ja kogemus annaks meile parima tulemuse. Sama oluline on ka arvamuste mitmekesisus, sest nagu aastad on näidanud, siis ei Eesti Laulul ega suurel Eurovisioonil ole ühte kindlat võiduvalemit. Iga konkurss üllatab omanäoliselt," märkis ERR-i elamussaadete juht Karmel Killandi.

Tänavusse žüriisse kuulusid mitmed Eurovisiooni kogemusega artistid ning autorid – Alika, Jüri Pootsmann, Kohver (5miinust), Maian Kärmas, Mihkel Mattisen, Sven Lõhmus ja Tanja Mihhailova-Saar.

Traditsiooniliselt on Eesti Laulu žüriis ka muusikaajakirjanikud ning raadio- ja teleprogrammide esindajad – Andry Padar, Allan Roosileht, Gita Siimpoeg, Grete Kuld, Henri Laumets, Johanna Mängel, Jürgen Pärnsalu, Maris Järva, Maris Kõrvits, Owe Petersell, Pille-Riin Karro ja Robert Kõrvits.

Muusikamaailma erinevaid tahke, heliloojatest režissöörideni, esindasid Alice Aleksandridi, Andi Aus, Anneli Pilpak, Heini Vaikmaa, Jana Hallas, Kristo Veinberg, Magnus Müürsepp, Raivo Tafenau, Piret Krumm, Saara Pius, Siim Aimla ja Tarvo Mölder.

Erinevate muusika- ja autoriorganisatsioonide esindajatena lõid žürii töös kaasa Indrek Sarrap, Karl Ander Reismann ja Ülar-Johannes Palm.

Eesti Laulu produtsendi Riin Vanni sõnul ei olnud zürii valiku tegemine lihtne. Punkte jagus paljudele lauludele. "Seda tänulikumad oleme neile selle aja ja mahuka panuse eest, kõikide laulude läbi kuulamine, võrdlemine ja analüüsimine erinevates kategooriates on mitme päeva töö," sõnas ta.

Eesti Laulu tänavused finalistid kuulutab "Ringvaade" välja novembri esimestes saadetes. Esmaspäeval, 4. novembril on otsesaates žürii liige Jüri Pootsmann ja teisipäeval, 5. novembril Tanja Mihhailova-Saar.

Eesti Laulu 15 võistluslugu saab esmakordselt kuulata "Start" saates 6. detsembril. 16. võistleja selgub jaanuari alguses ja selle osas saab kaasa rääkida ka rahvas.