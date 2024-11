Mikk Mägi "Vanamehe muušikalist": üritame teha täitsa Broadwayd

1. novembril esietendub Ain Mäeotsa lavastatud ja Mikk Mägi ning Rein Paku koostöös valminud "Vanamehe Muušikal", millele on muusika loonud Paul Oja ja Genka. Mikk Mägi rääkis "R2 Hommikus!", et muusikal millegagi tagasi ei hoia ning proovitakse teha täitsa Broadway-stiilis muusikalavastust.

Mägi tunnistas, et tal oli alguses muusikali tegemise väljakutse ees hirm. "Kui ma nüüd eile nägin seda esimest läbimängu, siis see on tõesti äge. Aini lavastus ja Genka ning Paul Oja muusika – see on tõesti väga kihvt."

Mägi käis Sepo Seemanile Vanemehe häält õpetamas. "Minu arust kõik teevad väga hästi seda häält, ma ei ütleks, et mina ise kõige paremini seda häält teen," arvas ta. "Igaühel on oma Vanemehe hääl, mõni inimene takerdubki, kui ta üritab teha seda ühte ja õiget. Sa pead iseenda seest leidma selle Vanamehe hääle, siis ta tuleb kõige ehedam," kinnitas Mägi.

Sepo Seeman oli Mäe sõnul ainuke, keda Vanamehe rolli üldse kaaluti. "Meil oligi nii, et teeme ainult siis, kui Sepo Seeman on nõus, Ain ütles ka, et peab olema Seeman. Sepo oli muidugi huvitatud, aga eks ta oli ka ettevaatlik alguses, ta pidi ikka mõtlema selle peale ja vaatama, kuidas ajaga on," sõnas Mägi.

Lavastusprotsessist hoidis Mikk Mägi eemale. "Me kirjutasime Rein Pakuga stsenaariumi ja lõime selle põhjal Henry ja Pauliga laulud, näitlejatega lugesime veel teksti," rääkis Mägi, aga kui Mäeots hakkas teksti lavale seadma, astuti kõrvale. "Muidu on liiga palju kokkasid seal ühe poti juures," selgitas ta.

"Ainil on nii tugev muusikali lavastamise kogemus ka ja tal oli kohe selline konkreetne visioon, et see võiks olla päris muusikal, kus millegagi tagasi ei hoia, et üritame teha täitsa Broadwayd," rääkis Mägi.

"Vanamehe Muušikal" etendub neljal korral: 1.,2.,3. ja 4. novembril Alexela kontserdimajas. Mägi sõnul on juba kevadeks aga mõned lisaetendused juurde planeeritud.