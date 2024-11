Tallinna loomaaeda kolis ilmaennustajana tuntuks saanud Kuuba krokodill

Varssavi loomaaed kirjutas ühismeediasse tehtud postituses, et krokodill sai nende juures kuulsaks ilmaennustajana. Kui Dwójka arvas, et vihma hakkab sadama, keeldus ta õue minemast, isegi, kui taevas oli täiesti pilvitu. Loomaaednike sõnul ei vedanud Dwójka ennustus neid kunagi alt.

Kuuba krokodill on looduses kiiresti hääbumas ning kriitilises seisundis. Kuuba krokodill on maailma väikseima levilaga krokodill, keda leidub ainult Zapata soos ja Nooruse saarel. Lisaks muudele ohuteguritele on üheks tema hääbumise põhjuseks hübridiseerumine teravkoon-krokodilliga. Looduses võib kuuba krokodill peagi lakata eksisteerimast omaette liigina.

Möödunud aasta märtsis suri Tallinna loomaaias ägeda kõhukelme- ja munasarjapõletiku tagajärjel harikrokodill Lonni. Aasta hiljem sai otsa loomaaia krokodill Vanamehe aeg.

Lisaks krokodill Dwójkale elavad Tallinna loomaaias tömpkoon-krokodill ja Hiina alligaator.