Uue muusika reede: Night Tapes, Snoop Dogg, Jaagup Tuisk, The Weeknd jt

Esimene singel Night Tapesi debüütalbumilt, Snoop Dogg ja Dr Dre on jälle koos, Jaagup Tuisk sai inspiratsiooni Mait Vaigu laulusõnadest ja The Weeknd avastab Brasiiliat.

Night Tapes – "To be free"

Iiris Vesiku dream-pop ansambli esimene singel 2025. aasta teises pooles ilmuvalt debüütalbumilt. Lugu valmis koostöös New Yorgis tegutseva elektroonilise muusika duoga Love Language. 9. novembril algab trio esimene kontsertturnee Ameerika Ühendriikides, kui astutakse üles Brooklynis. Sealt edasi liigutakse Chicagosse, San Franciscosse, Los Angelesesse, lõpetades Mexico Citys, kus astutakse üles linna Corona Capital festivalil.

Lisett – "Sparrows"

"Nuta-nuta, lapsuke. Nutt teritab südant," on lapsepõlvest saati Lisett Aasametsa (artistinimega Lisett) saatnud vanaema õpetussõnad. Sellest õpetusest ning sügavast igatsusest kadunud vanema vastu räägib ka Liseti viimane singel "Sparrows". Loo salvestamisel, produtseerimisel ja miksimisel tuli talle appi Shehryar Khan.

M els – "Running From You"

""Running From You" räägib vanade mustrite märkamisest ja lahtilaskmisest, võttes suuna enda tõelise mina poole – teekond, mis loodetavasti kõnetab kuulajaid," rääkis M els enda uuest singlist. Lugu valmis koos produtsent Gevin Niglasega. "Lugu on tegelikult 3 aastat vana, aga tundsime et nüüd on aeg sellele uus hingamine anda ja teistega jagada," lisas M els.

Gevin Niglas – "Get Her"

Poistebändist Beyond Beyond väljakasvanud muusikaprodutsent Gevin Niglas avaldas esimese soolosingli.

Suze – "Kuus korda veel"

Eesti lauljatar Suze ehk Susanna Aleksandra avaldas uue singli "Kuus korda veel". "Värske singel on täis eneseirooniat – hetk, kus ütleme endale, et nüüd aitab, aga samas teame hästi, et see ei ole viimane kord. Siin ei ole mitte üks viimane võimalus, vaid kuus või lõpmatu arv viimaseid võimalusi," ütles Suze. Taustavokaalidel on Bianca Rantala, kitarril Aapo-Matti Puhakka, klahvpillidel Mathei Florea, bassil Janno Trump ning trummidel Aleksi Ylimäki.

Miriko – "Summer's noon"

Miriko ja produtsent Sander Sadam katsuvad uue singliga EDM-i vett. "Lugu oli tegelt juba mingil moel valmis selle aasta veebruaris, kuid peale mitu kuud mõtlemist taipasin, et lugu vajab poppmuusika vaibi asemel hoopis midagi "tränamat"," kirjeldas Miriko loo sündi, mis räägib Pärnust pärit artisti sõnul paarist, kes ei sobi omavahel kokku, kuid ei suuda teineteiseta olla.

Villemdrillem – "dnd"

Räppar Villemdrillem üllatas kuulajaid viieloolise lühialbumiga "11". "Olen ammu tahtnud teha puhast räppalbumit ning räpp-lühialbumiga ma nüüd hakkama saingi. Korraliku albumiga sain eelmisel aastal maha ja olen mõelnud, et kuidas edasi. Teadsin juba enne Eesti Muusikaauhindasid, et sel aastal ei taha ma ainult singlite avaldamise peale tagasi minna ning mingisuguse projekti ma jälle teen," selgitas räppar.

Sno ja Channel 6 – "Bodymovin"

Sno ehk Argo Ranne ja produtsent Channel 6 ehk Markus Kuusing avaldasid ühise loo "Bodymovin", mis segab räpp- ja house-muusikat ning on Sno sõnul "stiile ja seksikas vahepala õdusesse sügisperioodi".

Boipepperoni – "2 cute 2 b true"

Boipepperoni avaldas kolmeloolise lühialbumi "No favourites". ""No favourites" on minu MUBA lõputöö kogumik. Selle käigus katsetasin rohkem analoogsüntesaatoritega produtseerimist ning selle maailma ja tekstuuride tajumist. Lugudes sämpeldasin põhiliselt Eesti muusikat. Proovisin ka pöörata tähelepanu tavalise popmuusika reeglite eiramisele ning struktuuri vormisele enda äranägmise järgi," selgitas produtsent

Night Flies – "One of the Guys"

Tallinna rokkbänd Night Flies, kuhu kuuluvad Ann Siitan, Madis Koll, Martin Parts, Toomas Pikkmaa ja Clen Kink, andis välja singli, mis toob bändi sõnul poiste seas hängiva tüdruku südamesse veidi armastust.

Jaagup Tuisk – "Igavest elu"

Jaagup Tuisu uus singel peagi ilmuvalt albumilt "Tagavaraplaan". Inspiratsiooni sai Tuisk "Kättemaksukontorist", kus kuulis Radio Maria versiooni loost "Igavest elu lõppevas öös". "Kui ma laulu sõnu kuulasin, siis mul tekkis koheselt visioon, kuidas ma ise seda laulu salvestaksin. Kui lugu sai valmis, siis tundsin, et see kannab endas 100 protsendiliselt minu praegust vaibi; et see on lugu, mida ma väga tahan inimestele kuulamiseks välja anda", selgitas Tuisk.

The Weeknd ja Anitta – "São Paulo"

Septembri keskel São Paulos toimunud suurkontserdil muljetavaldavalt esitletud singel on lõpuks ka ametlikult väljas. Kolmandal singlil albumilt "Hurry Up Tomorrow", mis jääb artistinime The Weeknd alt viimaseks, on Kanada superstaaril brasiilia phonk'ist inspireeritud biidil kaasas ka Brasiilia lauljatar Anitta.

The Cure – "All I Ever Am"

1978. aastal loodud The Cure'i esimene album pärast 16 aastast pausi, "Songs Of A Lost World" on ametlikult väljas. Kaheksa looga veidi alla 50 minuti kestvat albumit esitlevad briti indie-mehed reede õhtul Londonis. Kontserti ülekannet on võimalik vaadata The Cure'i Youtube'i kanali vahendusel.

Snoop Dogg, Dr. Dre ja Jhené Aiko – "Gorgeous"

Legendaarne duo Snoop Dogg ja Dr. Dre annavad 13. detsembril välja ühise albumi "Missionary". Viimati panid mehed kahekesi terve albumi kokku 1993. aastal, kui ilmus Snoop Doggi debüütalbum "Doggystyle". Lisaks RnB-lauljale Jhené Aiko teevad plaadil kaasa ka Tom Petty, Sting, 50 Cent, Eminem jt.

Champion, Four Tet, Skrillex ja Naisha – "Talk To Me"

Juba võrdlemisi tihedad koostööpartnerid Skrillex ja Four Tet on seekord võtnud kampa ka briti produtsendi Championi ning laulja Naisha.

Shawn Mendes – "Heart of Gold"

Kanada laulja ja laulukirjutaja Shawn Mendesi neljas singel 15. novembril ilmuvalt albumilt "Shawn". Mendesi viimane lugu räägib siit ilmast lahkunud lapsepõlvesõbrast. "Lein on väga raske asi, millega toime tulla, ja osaliselt on mind aidanud selle inimese tähistamine. Pühendan selle loo kõigile, kes on kellegi kaotanud," selgitas Mendes.

LCD Soundsystem – "X-ray eyes"

2002. aastal New Yorkis loodud elektroonilise roki ansambel LCD Soundsystem avaldas pärast kaheaastast pausi uue singli, mis möödunud nädalal oli ametlikult avalik ainult bändi kodulehel. Möödunud nädalal kuulutas festival Primavera Sound Barcelona välja, et tuleval aastal astub James Murphy juhitud ansambel festivalil üles ning esitleb uut albumit. Hiljem tunnistas festival, et tegid vea ja uue albumi esitlemist siiski kavas ei ole.

Lil Uzi Vert – "Chill Bae"

Philadelphia räppar Lil Uzi Vert avaldas reedel enda kuuenda albumi "Eternal Atake 2", mis jätkab ulmelise maailma loomist, millega Lil Uzi Vert 2020. aastal ilmunud samanimelise albumiga algust tegi. Albumi lugude nimekirjas on ainsaks külaliseks märgitud poistebänd Big Time Rush, mis sai alguse 2009. aastal Nickelodeoni loodud noortesarjast "Big Time Rush".

Lola Young ja Lil Yachty – "Charlie"

Tänavu juunis teise albumi avaldanud briti indie-pop laulja ja laulukirjutaja avaldas uue singli koos mitmekülgse Atlanta räppari ja vokalisti Lil Yachtyga.

