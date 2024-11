Tori hobused kappavad uues maneežis

Tori hobusekasvanduse hobumajandusjuht Agris Juhkov rääkis "Terevisioonis", et uus maneež on varasemast mahult pea kolm korda suurem. Uues maneežis on muu hulgas rohkem tähelepanu pööratud publikualale ning olme- ja abiruumidele.

Maneeži igapäevane tegevus on seotud hobuste treenimisega. "Meil on Tori hobusekasvanduses ratsakool ja lisaks on erakliendid. Kindlasti on ka maneeži otstarve igasugused hobuaretusega seotud tegemised – hindamised, jõudluskatsed, sellist sorti üritused, mis kõik hobumajandust puuduvad ja on sellega igapäevaselt seotud," selgitas Juhkov.