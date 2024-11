Ketlin Oja: varvasking on balletitantsija kalleim vara

Laupäeval, 2. novembril tähistatakse rahvusvahelist balletipäeva. Rahvusooper Estonia balletisolist Ketlin Oja rääkis "Terevisioonis", et varvasking on balletitantsija kalleim vara ning näitas, kuidas kingi kasutamiseks ette valmistatakse.

Ketlin Oja elu on balletiga seotud olnud alates 6. eluaastast peale. Rahvusooper Estonias on balletiartistil käsil juba 10. hooaeg. "Olen sellele elukutsele oma hinge müünud," muigas Oja ja märkis, et balleti juures hoiab teda just armastus lava vastu. "Ta algas armastusest tantsu vastu, aga lava annab lihtsalt nii palju tagasi, et kõik need raskused ja tagasilöögid ja edasiminekud peegelduvad kõige paremini just laval. Ma saan oma töö üle õnne tunda kõige rohkem laval."

Oja kinnitas, et varvaskingad on tõepoolest ühe balletiartisti kalleimaks varaks. Näiteks oma unistuste kinga otsis Oja taga viis aastat. "Ma sõitsin läbi põhimõtteliselt terve maailma, käisin seda otsimas Londonis, Pariisis, Saksamaal, Soomes, Eestis," rääkis Oja. Kinga leidis ta lõpuks hoopis New Yorgist. "See on Austraalia käsitöö. Ma vahetasin kingabrändi seetõttu, et füsioteraapia ja sporditeadus toetavad seda kinga kõige rohkem. See on jalale kõige tervislikum ja tänu sellele ma saan veel rohkem harjutada."

Uue kinga muretsemisel tepitakse see tantsija poolt ise üle. See tähendab, et kinga alumine tald eemaldatakse ning king murtakse endale sobivast kohast pehmeks. Ise õmbleb Oja kingale ka paelad külge. "Mina olen vanakool ehk ma õmblen nad endiselt niidi ja nõelaga, aga näiteks on uus trend, et saab õmmelda ka hambaniidiga, väidetavalt see on vastupidavam."

Varvaskinga teppimine. Autor/allikas: ERR

Kingale on õmmeldud külge ka kummid, et king tantsimise käigus jalast ei lendaks. Oja on enda kummid õmmelnud risti, kuna "Luikede järves" kahe suure luiges osa esietendusel oleks ta etenduse ajal kinga äärepealt kaotanud. "Esimene hetk, kus ma lavale tulin, see kand tuli totaalselt maha ja koreograafias tuli muidugi täpselt selline liigutus nagu sa raputaks oma plätut ära. Ehk siis ma mõtlesin, et nüüd see king lendab Rahvusooper Estonia orkestrisse-publikusse. Nüüd on mul alati need risti õmmeldud ja kunagi midagi sellist pole juhtunud."

​Ketlin Oja ja John Rhys Halliwell balletis "Alice Imedemaal". Autor/allikas: Rünno Lahesoo

Vene tantsijatelt õppis Oja triki tehe õmblus ümber kinganina. "Siis peaks tasakaal olema parem ja seisma kauem varvastel. Ma ütlen ausalt, et mina mingit vahet ei tunne, aga mul oli üks väga hea etendus ja pärast seda ma ikkagi alati rasketel etendustel õmblen ja usun, et raskel hetkel see niidike tuleb ja päästab päeva."

Üks varvaskingapaar kestab Oja sõnul olenevalt tantsijast kuu kuni kaks. Kulunud kingi ei riputata aga mitte varna, vaid kasutatakse kaasaegses balletis, kus king peaks olema pehmem ja rohkem jala ümber.

Laupäevasel balletipäeval on võimalik Rahvusooper Estonias aga pealt vaadata tantsijate hommikust treeningtundi, peale mida saab esitada küsimusi ning ühiselt kringlit nautida.