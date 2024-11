Anna Pihl: meil on salafail saja tuntud eesti inimese sugulastega

Laupäeval alustab Anna Pihli juhtimisel ETV-s saatesarja "Sinu uus sugulane" kolmas hooaeg. Pihl selgitas, et enne saatesse külaliste kutsumist tehakse juba eeltöö ära, tagades, et huvitav oleks nii uus sugulane, keda tutvustatakse, kui ka perekonna enda lugu.

Hooaja avasaate keskmes on Märt Avandi, aga üllatuste osaks saavad tänavu teiste hulgas veel Katrin Karisma ja Piret Krumm. Karisma tõdes, et tema isiklikult ei ole varem selle vastu, kuhu ta juured välja viivad, liiga palju huvi tundnud. "Aga minu vanemad on selle töö ära teinud, aga nii põhjalikku uurimist nagu saates, nad teha ei suutnud. Nii et mõningaid fakte ma juba teadsin, aga see oli super," tõdes Karisma.

"Nooremal põlvkonnal logiseb natukene veel rohkem. Mina tegelikult väga palju üldse ei teadnud. Võib-olla on asi ka vanuses, et ei tahagi nagu väga uurida, elad rohkem oma elu. Aga kõik see Anna poolt tulnud informatsioon lõi ikka päris pahviks," nentis Krumm.

Karisma sõnul oli uus sugulane, kes saate lõpus perekonnale teatavaks tehti, suur šokk. "Uue sugulasega on meil väga toredasti läinud, sest tema isa, kes on väga tore inimene, tahtis kokku saada, nii et ma olen temaga kohtunud ja veel teistega. Anna on meid nagu kokku viinud," rääkis Karisma ning lisas, et uue sugulasega oldi küll varem kokku puututud, aga tema vanemate ja õega mitte.

"Meie uus sugulane tundus selles mõttes jackpot, et me keegi ei osanud varem selles suunas vaadata, et meil võiks olla selline väärtuslik inimene suguvõsas," rääkis Krumm. "Ja ilus ka!" lisas Karisma.

Pihl selgitas, et saate toimetusel on n-ö salafail, kus on ligikaudu saja tuntud eesti inimese nimed ja selle järgi inimesi ka saatesse kutsutakse. "Kui ma käin ringi ja kedagi näen, siis mõtlen, et aa, sinu sugulane on see ja sinu sugulane on see. Võib olla olete teiegi seal," muigas Pihl ning osutas "Terevisiooni" stuudios saatejuhtidele Juhan Kilumets ja Liisu Lass.

"Igatahes teeme me põhimõtteliselt juba enne inimeste saatesse kutsumist selle töö ära. Teame juba, kes see üllatus võiks olla ja kuidas sealt lugu hakkaks jooksma. Aga meile on ka oluline, et esimene pool saatest, pere enda lugu, oleks kuidagi huvitav või eriline," selgitas Pihl.

Karisma ja Krummi perekond tundus saatetiimile põnev sellepärast, et Katrin Karisma vanaisa August oli iseseisvumise algusaastate ajal tuntud kirjastaja ja raamatupoodnik. "Tema juures käis näiteks Tammsaare ja ta võis olla üks viimaseid inimesi, kes Tammsaaret üldse elusana nägi, sest Tammsaare sai tema käest palka. Tal oli selline salong-pood, kus käisid kõik toonased kirjanikud. Leidsime näiteks pildi, millel Katrin Karisma vanaisa on koos Konstantin Pätsiga. Ta oli tõesti oluline tegelane," selgitas Pihl.

Uute sugulaste kokku toomine nii, et nad üksteist enne saate kulminatsiooni ei näeks, on Pihli sõnul logistiliselt parajalt keeruline. "Kolmandal hooajal juhtus Rasmus Kaljujärve saates nii, et olime tegemas võtet VHK-s, sest Rasmus Kaljujärve ema töötab seal, ja järsku koputab mulle õlale toimetaja ja ütleb, et "Anna, see üllatus on meil seal hoovis, kui nad pead pööravad, siis nad näevad". Siis ütlesingi Rasmusele ja ta emale, et palun, tõuske püsti, sinnapoole ei vaata ja lähme ära," naeris Pihl.

Toimetaja palus üllatus-sugulasel lahkuda ja ütles, et kohtume mõne tunni pärast ja mitte siin. "Lihtsalt juhuslikult tuli inimene täpselt samasse kohta," sõnas Pihl.