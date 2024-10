Kadri Voorand: ka valu on ilus

1993. aastal loodi Tartu Ülikooli vabade kunstide professori ametikoht, mida kutsutakse igal aastal täitma üks silmapaistev Eesti loovisik. Tänavu on vabade kunstide professor helilooja, muusik ja laulja Kadri Voorand. Aastakümnete jooksul on ametit pidanud veel näiteks Hando Runnel, Veljo Tormis, Jaan Kaplinski, Mati Unt ja Arvo Pärt.

"Ma ikka esiotsa tahtsin ära öelda, justnimelt seda nimekirja teades," tunnistas Voorand "Ringvaates". "See oli väga pikk protsess, mille ma enda jaoks mõtlemiseks võtsin ja läbi tegin. Lõpuks jõudsin ikkagi selleni, et väljakutsed on vastuvõtmiseks ja võib-olla on see koht, kus ma saan ise õppida," rääkis ta.

Voorandi kursus kannab pealkirja "Kuidas sünnib elu muutev looming ja mis minul sellest võita on? (Muusika näitel)". Värske professor selgitas, et kursusel ei räägita sellest, kuidas kirjutada hitti, vaid vaadatakse, kuidas sünnib looming, mis võib kellegi elu muuta.

"Elu muutev, looming ja sündimine on nii suured sõnad. Kui neist alati kõige laiemas mõistes mõelda, siis me võib-olla valgume laiali, aga selle loengu raames olen mänguilu mõttes kitsendanud nende sõnade tähendusi, nii et elu muutev on väga konkreetne elunähtus," rääkis ta ning tõi välja, et näiteks võib elu muutev olla tunne, mida inimene muusikat kuulates tunneb.

Voorand märkis, et kõik lood, mida ta laval olles esitab, olgu need ta enda või kellegi teised kirjutatud, on ta elu moel või teisel muutnud. Kuigi ta loomingus on väga palju laule, mis kuuluvad justkui mingisugusesse perioodi, mis on möödas, leiab ta, et kõik tunded, mida ta on tundnud, on ilusad.

"Mina lavainimesena naudin absoluutselt kogu tunnete paletti, ma naudin igasugustest tunnetest rääkimist. Minu jaoks ei ole koledaid tundeid. Minu jaoks on kõik tunded ainult ilusad. Valu on ka nii ilus. Ma usun, et kõik tegelikult teavad, mis tunne on, kui lõpuks mingi ennast välja ajanud asi jõuab sinnamaani, et sa hakkad lihtsalt nutma. Kui mõnus on see lihtsalt välja nutta! Missugune vabanemine see on! Ma olen õnnistatud sellise komponendiga nagu on lava. Ma saan seal kõik välja elada," rõõmustas ta.