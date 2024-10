ETV viib rändama koos Laste Ööülikooliga

Kogu perele vaatamiseks mõeldud "Laste Ööülikooli rännakud" liiguvad mööda Eestimaa erinevaid paiku, kus õunapuu all või vana talu hoovil võtavad uudishimulikke noori vastu Ööülikooli õppejõud. Näiteks kohtutakse Tartus Peeter Volkonskiga, Muhumaal Hannes Praksiga, Setomaal Helena Tulvega ja paljude teiste täiskasvanutega, kes lihtsalt ja haaravalt maailma meie ümber lahti mõtestavad.



"Muhumaal Hannes Praksiga. Mesilased"

3. novembril kell 18 ETVs



Üks mõnus kamp lapsi ärkab ühel ilusal hommikul Muhumaal sumiseva õunapuu all. Linnakära ja nutimaailm oma ekraanide, arvutite ning telefonidega on kadunud. On suvi ja maasikalõhn, meri ning päike. Puhas loovus ja elamise rõõm. Koos hobimesinik Hannes Praksiga sukeldutakse mesilaste imedemaailma. Ja muidugi - kõige huvitavamad jutud räägitakse alati öösel. Tere tulemast Laste Ööülikooli!

Autor-režissöör on Lota Viik, produtsent Katre Tatrik.

"Tartus Peeter Volkonskiga. Tõlkimisest"

10. novembril kell 18 ETVs



Noored ööüliõpilased rändavad seekord Tartusse. Kirjanik Mika Keränen tutvustab Supilinna peidetud nurgataguseid ja õpetab, kuidas varastatud küttepuude müsteerium paugu pealt lahendada. Peale seda põigatakse läbi muusik Silver Sepa ja kirjanik Kristiina Ehini juurest. Improviseeritud pillidel tehakse üks korralik muusikaline pummelung. Viimaks minnakse külla näitlejale, muusikule ja tõlkijale Peeter Volkonskile, kelle plaadikogu vajab hädasti korrastamist. Juttu tuleb nii muusika kuulamisest kui ka raamatute tõlkimisest. Vürst Volkonski selgitab, et tõlkimine ei ole ainult keeleline, vaid ühe kultuuri tõlkimine teise kultuuri. Ja kui suurt naudingut võib pakkuda loominguline hetk, kui oled tõlkides osanud midagi olulist edasi anda.

Režissöör on Erle Veber, operaatorid Simmo Saska, Erle Veber ja Ingvar Heamägi, produtsent Jaan Tootsen.



"Aegviidus Kristjan Korjusega. Kas Jumal on matemaatik?"

17. novembril kell 18 ETVs

Kunstnik Peeter Laurits viib Ööülikooli noored Aegviitu, kus kohtutakse matemaatiku ja ettevõtja Kristjan Korjusega – mehega, kes on pakirobotitele aru pähe pannud ning sõpradega kirjutanud populaarse "Matemaatika õhtuõpiku". Üheskoos võetakse matkapealinnas ette metsik rännak, mille käigus vaadeldakse ümbritsevat elusloodust õige terase pilguga: miks on loodus täis korduvaid mustreid ja millise seaduspära järgi puutüved ning oksad hargnevad? Looduse keerukus peab tulenema lihtsatest protsessidest ja just matemaatika tuleb meile siinkohal appi. Matemaatika on tõeliselt vaimustav!

Režissöör on Erle Veber, operaatorid Simmo Saska, Erle Veber ja Ingvar Heamägi, helilooja Lauri-Dag Tüür, produtsent Jaan Tootsen.



"Vigalas japanoloog Alari Allikuga. Elu kasutusjuhend"

24. novembril kell 18 ETVs

Kamp lapsi sõidab Kesk-Vigalasse, Velise jõe äärde, tallu, mida on suure armastusega Reemannide poolt üles ehitatud 19. sajandi esimesest poolest alates. Praegu on Lõo talu koduks vanaema Ainole ja onu Jaagule ning maakoduks vanaema 11 lapselapsele ning nende järeltulijatele. Linnalapsed sõidavad Vigalasse külla ja linnamõtted jäävad maha, sest loodus on suvel see, mis pakub kõige rohkem. Nendega liitub japanoloog Alari Allik, kes toob noorte ellu mõiste taoism, koos kulgetakse läbi suve päeva ja öö. Alari õhtune loeng on piisavalt "diip", sobib ka suurtele inimestele superhästi.

"Laste Ööülikooli rännakud". Vigalas japanoloog Alari Allikuga Autor/allikas: Lota Viik

Režissöör ja stsenarist on Lota Viik, operaatorid Meelis Mikker ja Rasmus Kosseson, helilooja Tanel Kadalipp, produtsent Jaan Tootsen.



"Setomaal helilooja Helena Tulvega. Igapäevaelu muusika"

1. detsembril kell 18 ETVs

Kamp Ööülikooli noori tudengeid lähevad Setumaale külla helilooja Helena Tulvele ja dirigent Jaan-Eik Tulvele. Koos õpitakse kuulama hääli ja helisid meie ümber - milline on see igapäevamuusika, mis meid kõikjal saadab? Linnulaul, oksakrabin, saunaukse kääks on kõik osa suurest maailmasümfooniast. Olemise ilu ja kuulamise mõnu. Kuidas leida rahu ja keskendumisvõimalust tänapäeva kiires maailmas. Meditatiivsele rännakule aitab kaasa suitsusauna kütmine ja tõeline "aeglane toit", mis valmib saunalaval. Õhtul tuleb külalisi lähemalt ja kaugemalt kuulama Helena Tulve loengut.

"Laste Ööülikooli rännakud". Setomaal helilooja Helena Tulvega Autor/allikas: Lota Viik

Režissöör ja stsenarist on Lota Viik, operaatorid Meelis Mikker ja Ingvar Heamägi, helilooja Sander Saarmets, produtsent Jaan Tootsen.



"Muhumaal Kristjan Piirimäega. Sipelgatest"

8. detsembril kell 18 ETVs

Sipelgate maailm on täiesti pöörane – nende pesa on võrreldav megapolisega: linna arhitektuur, suhtlus, majanduselu, kaubavahetus teiste liikidega. Paneme kõrva sipelgapesa kohale ja saame silmatäie hapet. Meelevirgutus ja taevakaare avarus. Nagu ikka, kuulub õige suve juurde ka omajagu mängulusti, heinamaad, mannavahtu, vett ja liumägesid. Jah, keset suve ka liumägesid. Vabadus lihtsalt olla, teada saada ja kulgeda, teeb ühest suvepäevast erilise ja kordumatu mälestuse.

Režissöör ja stsenarist on Lota Viik, operaatorid Meelis Mikker ja Simmo Saska, helilooja Lauri-Dag Tüür, produtsent Jaan Tootsen.