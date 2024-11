Hea tuju rokkbänd Night Flies: meie lood on filmiliku karakteriga

"Hea tuju rokk võtab jala tatsuma, seda on mõnus kuulata," ütles laulja Anna Siitan, kes liitus bändiga 2022. aasta lõpus.

"Süüdi olen selles mina, et bänd loodi. Alustasime 2021. aasta lõpupoole kodus väikestviisi tinistamisega. See oli kodusolemise aeg ja tundus, et siit nagu midagi võiks tulla. Siis hakkasime asjaga tõsisemalt tegelema ja bändi kokku panema," ütles kitarrist Martin Parts.

Kuigi Partsi sõnul võib küll mõne loo temaatika olla süngem, aga üldine foon on ikka positiivne ja suvine.

"Meie lugudes ikka on sõnum ka ja mõnikord on see sügavam kui esimesel pilgul kohe kuulda on või välja paista on," lisas Siitan. "Paljud meie lood on filmiliku karakteriga. Näiteks lugu "Dear Doctor" räägib lookese naisest, kes tabas oma mehe afäärilt ja läks oma psühhiaatrile pihtima."

Partsi sõnul etendub loo sõnum mingit filmiklippi või stseeni.

Albumil, mis aasta lõpus välja tuleb, on Siitani sõnul erinevad lood kokku pandud, ja inspiratsiooni on ammutatud nii Ameerika kõrbest kui tuuribussis ringisõitmisest.

Lood kirjutab bänd ise. "Läbi ühiste lugude loomise oleme ka bändina kooskasvanud," ütles Parts.

"Mina olin varem teinud teistes bändides kavereid. Mina lugusid varem kirjutanud ei olnud ja olin väga üllatunud, kui muudkui tuli materjali peale. See oli nii põnev protsess, mis minul mingid blokid täiesti lahti lõi," ütles Siitan.

"Uuel aastal katsume vaadata ka lähivälismaa, Läti ja Soome poole," lisas Parts.

Night Fliesi esituses lugu "Dear Doctor"

Night Fliesi esituses lugu "One of the Guys"