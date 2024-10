Video: "Ringvaade" uuris, kuidas tekkis Tartu linn

Kui Tartu linna sisse sõita, siis tervitab saabujaid silt, millel on aastaarv 1030, mis tähendab, et Tartu esmamainimisest saab varsti 1000 aastat. Tartu Ülikooli muuseumi direktori Mariann Raisma sõnul on õiged mõlemad daatumid. "1030 ongi aasta, mil Tartut on esmakordselt kirjalikes allikates mainitud. See näitus kõneleb sellest, kuidas Tartu linn aastal 1224 alguse sai. Kuidas ühest väikesest linnusest kujunes selline oluline keskus nagu Tartu," selgitas Raisma.

Linnus asus Toompeal, tänase Tähetorni asukohal. Seal elasid erinevad Eesti hõimud ja neid juhtis vürts Vetseke. "Kõige olulisem sündmus toimuski Toomemäel, lahing Tartu pärast, kui linnust ründasid ristisõdijad," lisas Raisma.

Uuel näitusel on väljas ka muinasaegsest Tartu linnusest pärit ammunoole oks, mis on näituse kuraatori Marge Konsa sõnul arvatavasti ainukene ese, mis 1224. aasta linnuse piiramisest alles on jäänud.