Jaan Roose: mu publik nõuab tsirkust ja trikke ning tahab hirmu tunda

Kui "Pealtnägija" andekast Värska noormehest 13 aastat tagasi esimest korda loo tegi, olid laiemale üldsusele tundmatud nii 19-aastane kaelamurdvaid trikke sooritav Jaan Roose kui ka slacklining ehki kablakargus, nagu seda tegevust tema sünnikandis Setomaal kutsutakse.

On see "Pealtnägija" loost saadud pärituul, poisi pühendumus, õnn või kõik eelnimetatud koos, aga Roose karjäär lendas sest saadik sõna otseses mõttes uutesse kõrgustesse. Juba 2012. aasta suvel tuuritas eestlane koos poplaulja Madonna lavashow'ga läbi 30 riiki, tehes trikke 88 kontserdil.

"Siis oli vähe riike nähtud ja vähe trenni tehtud, aga kuna ma ikka tegelen sama tegevusega, siis järelikult on hästi läinud," meenutas 32-aastane Roose oma peadpööritava karjääri algust.

"Õige oleks kõndida nii, et varbad väljapoole ja käed üleval, keha peab sirge olema. Silmad vaatavad endast paar meetrit ettepoole ja otsitakse tasakaalu," selgitas Roose slackliningu põhitõdesid.

Harjutas rekordikatseks terve aasta

Kuigi Roosel on tasakaalulindil kõndimise kogemust 15 aastat ja ainuüksi rekordikatseks on ta harjutanud terve aasta, panevad nii vaimsed, füüsilised kui logistilised raskused hinge kinni hoidma nii lähedastel, kaastöötajatel kui ka vaatajatel.

Kui esialgu keskendus Jaan tasakaaluliinil trikkide tegemisele, siis ajapikku lisandusid kõrgused ja distantsid ehk vastupidavus.

Nüüdseks on Roose mitmekordne slackline'i maailmameister ja korduvalt nihutanud rekordeid ning inimvõimete piire. Näiteks 2019. aastal täitis ta ühe oma unistuse ja sooritas tasakaaluliinil kahekordse tagurpidi salto. 2023. aastal kõndis ta 1,5 kilomeetri pikkusel maalilisel liinil Kolumbia pealinna Bogota taevas, jalutas Kataris 200 meetri kõrgusel tasakaaluliinil, mis tõmmatud ühe hoone tippude vahele ja turnis 2022. aastal nööri mööda täielikus tühjuses Kasahstanis.

Aju kiilus kinni ja ütles, et ma ei taha seda teha

"Tallinnas Swisshoteli tornide vahel tegin 100 meetri kõrgusel salto aastaid tagasi. Ma mäletan, et see oli hirmus, sest ma üritasin siin mere ääres puude vahel saltosid teha ja tuli kergelt, aga kui ma kahe torni vahel pidin esimese katse tegema, siis järsku lõi sellise huvitava tunde, kus aju kiilus kinni, et ta ei taha seda teha," meenutas Roose hirmsat hetke. "No aga kui füüsilise keha juba saab liikuma, siis aju ei saa mind enam pidurdada."

Kunagisest hobist on Roose teinud oma elatusallika. Ühelt poolt kuulub ta Red Bulli sporditiimi, mille koosseisus on palju maailmakuulsaid ekstreemsportlasi, teisalt elatab end kaskadööri töö ja etteastetega erinevatel üritustel.

Publiku hirmutamiseks valib koha inimeste peade kohal

"Ma arvan, et publik nõuab tsirkust, trikke, vürtsi ja tahab hirmu tunda. Tahab näha ebaõnnestumist. Ma arvan, et kõige suurem trikk, mida mulle teha meeldib, on ikkagi hirmutada just kukkumisega ja ma valin just koha, et see oleks inimeste peade kohal. Võimalikult lähedal, aga ohutult lähedal," ütles Roose.

Just soov pidevalt piire nihutada ja seejuures ka tähelepanu saada, sünnitab Roosel ja Red Bulli tiimil idee teha midagi veel pöörasemat. Nimelt kõndida meetri kõrgusel üle Messina väina ehk Mandri-Itaaliast Sitsiiliasse. Vahemaa on 3,6 kilomeetrit, mis ületab kahekordselt tema senise isikliku tippmargi ja oleks ühtlasi ka maailmarekord.

"Mõtlesin, et võiksin olla esimene inimene, kes kõnnib Sitsiilia saarele üle nii-öelda silla ja siis vaatasin, et vahemaa on 3,6 kilomeetrit," ütles Roose. "Et see võib olla ka kõige pikem slackline, mis eales paigaldatud ja kõnnitud. Ja siis meie eesmärgiks saigi, et tuleb kõndida Mandri-Itaaliast Sitsiilia saarele. Ja kui kõnnin puhtalt, siis on rekord."

Jaani abikaasa Daria tegeleb õhuakrobaatikaga

Aastate jooksul on Roosel tekkinud sõpradest meeskond, kes keerulisemate projektide ettevalmistusel teda aitab, aga kõige olulisem kodune tugitala on abikaasa Daria. Venemaalt pärit naine tegeleb õhuakrobaatikaga ja kohtus Jaaniga kuus aastat tagasi, kui nad mõlemad olid oma ala rahvusvahelise võistluse kohtunikud.

"Minu järgmine tööreis oligi Eestisse. Kui seda võistlust Eestis poleks olnud, oleksime võib-olla isegi mitte jätkanud suhtlemist," meenutas Jaani abikaasa Daria Roose.

Daria on pärit Novosibirskist, Jaan Värskast ja nagu Jaan, esineb ka Daria omal alal üle maailma. Ühise kodu rajas paar aga hoopis Pärnu külje alla. Mõned korrad on abikaasad teinud ka ühiseid etteasteid.

Töö juures täpne, aga kodus loobib asjad laiali

"Töö juures on Jaanil kõik väga täpne ja organiseeritud, aga kodus võib ta lihtsalt laiali loopida asju ja ei märkagi seda. Tööl on kõik korras ja kui midagi on paigast ära, peab ta selle kohe parandama," muheles Daria.

"Ideaalses maailmas tahaks ikkagi kodus trenni teha. Et see on nii-öelda nagu kodukontor ja ma olen paigaldanud siia endale ka slackline`id, mis on erineva pikkusega ja erineval kõrgusel. See tähendab, et ma ei pea aega kulutama, et kuskile sõita," selgitas Jaan.

Kuna Jaani ettevõtmised on muutunud üha mastaapsemaks ja rahvusvahelisemaks, on ka tema kodus üks tuba nagu ladu, kus kottidesse pakitud kilomeetrite viisi lihtsalt öeldes koormarihmasid.

"Homme pean ära lendama ja siin on homne varustus Itaaliasse, mida ma pean ette valmistama. Ehk kui liin on kahes jupis, pean selle kõik ära teipima. Tavaline liin on nagu koormarihm, see on viis sentimeetrit ja see on 20 millimeetriteks, kaks senti nagu sõrmejämedus," ütles Jaan.

Tõsisem ettevalmistus rekordikatseks Itaalia-Sitsiilia vahel algas 2024. aasta alguses. Jaan pidi hoidma end heas füüsilises vormis, aga samas polnud lihtne leida kohta, kus kilomeetrite viisi kõndimist harjutada. Esialgu plaanis Jaan selleks kolida ajutiselt Dubaisse, kuid õnneks leiab ta treeninguvõimaluse palju lähemalt, Kiviõlist.

Rekordiürituseks vajaliku liini pidi tellima USA-st

"Kiviõlis paigaldasime 1,4 kilomeetrise slackline`i. See on väga pikk, üks pikemaid liine Baltikumis ja üldse siinpool Euroopat ning juhtub väga harva, et nii suure liini saab püsti ja veel nii kauaks, et trenni teha, see on hästi suur võimalus," on Jaan väga tänulik.

Lisaks igapäevasele Pärnu-Kiviõli vahet sõitmisele organiseerib Jaan koos lähedastega ka kõike muud tehnilist. Näiteks pole võimalik rekordiürituseks vajalikku nelja kilomeetri pikkust liini Euroopast saada.

"Ainus variant oligi USA-st ja see ei tule ühes tükis, need on sektsioonid, mis tuleb ühendada omavahel ja turvaköis ka külge panna, sest see ei ole ühekordne vaid kahekordne liin ehk siis topelt on materjali ja see kõik tuleb ka turvaliseks teha, et kõik ühendused oleksid head. See kõik võttis aega päevi ja päevi," meenutas Jaan.

Koos meeskonnaga sõidab Jaan Itaaliasse kümme päeva enne rekordikatse sooritamist. Väliselt rahuliku mehe hirmud on sel hetkel seotud eeskätt mitte kõndimise, vaid ettevalmistuse ja ohutusega.

"Koos tiimiga mõtlesin välja, kuidas saaks mandri ja saare vahele paigaldada slackline`i nii, et me ei pane laevaliiklust kinni, sest maailma suurimad kruiisilaevad liiguvad sealt läbi. Siin ei saanud liini kuidagi paatidega üle veetud ja tuli kasutada helikoptereid ning kopteriga köis üle lennutada," selgitas Jaan.

"Selle projekti raskus polnud numbrites ega distantsis, vaid pigem kogu projekti ülesehituses, turunduses ja üldises korralduses," lisas Daria.

Polnud kunagi varem nii pikka vahemaad kõndinud

"Füüsilise poole pealt, et kas ma olen võimeline ka kõndima nii suurt vahemaad, sest ma ei ole kunagi nii pikalt kõndinud. Kiviõlis harjutasin edasi-tagasi kõndimist 1,4 kilomeetrit, nii et ma lõpuks kõndisin seal viis kilomeetrit jutti ja sain aru, et füüsiline pool on piisavalt tugev, et ma saan 3,6 kilomeetriga hakkama," meenutas Jaan.

10. juuli hommikul kell kaheksa alustas Jaan 200 meetri kõrgusel kahe endise elektrikõrgepingeliini posti vahele paigaldatud lindil kõndimist.

"Enne starti on suurim murekoht alati ikkagi ilm. Et kas ilmastikutingimused on head, sest paigaldamise ajal, mis kestis neli-viis päeva, nägime, kuidas ilm võib niimoodi lihtsalt 20 minutiga katastroofiliseks muutuda," ütles Jaan.

Pinge on seda suurem, et tegevus toimub suure meedia tähelepanu all. Sooritusest tehakse isegi otseülekanne, mida jälgib ka koju jäänud Daria.

"Ma usaldan teda ja inimesi, kes temaga koos projektides osalevad. Hirmu mul pole, aga loomulikult on ärevus, nagu igal naisel, kes armastab oma meest," meenutas Daria.

Abikaasa Daria nuttis Jaani rekordikatse tegemise ajal

"Algus on alati minu arust igal liinil olnud raske, sest see on nagu teekonna algus, mis on hirmutav ja siis on jalad ning lihased ja kõik veel krampis," ütles Jaan.

Jaani sõnul on kõndimise ajal nii palju murekohti. "Kui see turvaköis seal all tuulega hüppab jala peale, siis ma pean iga enda sammu jälgima, et ma nüüd järsku lihtsalt ei koperda. Siis on ühenduskohad iga 200 meetri tagant, kus ma pean ka veidi suurema sammu tegema, et saaks üle astuda. Kõik need kohad häirivad ja lisaks veel droonid lendavad ringi ja tõmbavad tähelepanu kõrvale. Keskenduma peab sellele ühele sammule, sest see on ainuke, mis viib edasi," tõi Jaan välja ohukohad.

"Kui ma juba nägin, kuidas see tegelikult toimub, nutsin ma otseülekande ajal kolm korda. See oli hoopis teine tunne. Seega, kui projekti idee kõlab algul hästi, siis kui see tegelikult toimub, on emotsioonid hoopis teistsugused," meenutas Daria.

Kui Jaan on kõndinud kaks tundi 14 minutit, purustab ta senise maailmarekordi 2,7 kilomeetrit, aga siis alles läheb raskemaks.

"Nagu kõnniks trepist üles ja iga sammuga ma surun rohkem seda jalga vastu liini ja nii on suurem oht, et ma surun selle alt välja," selgitas Jaan.

80 meetrit enne finišit libastus ja kukkus

Jaan on juba ületanud Messina väina, tema all on taas maapind ja finišini on jäänud kõigest 80 meetrit, kui juhtub see, mida ta kõige enam kartis.

"Kolm tundi pingeid ja nüüd järsku libastun ja kukun," meenutas Jaan.

"Mu sammudega värin, mis liinil lõpus tekkis, ei kadunud kuhugi ja jäigi värisema ning muutus tugevamaks. Lõppkokkuvõttes minu enda kehakaal ja füüsilised võimed ei läinud sellest kuidagi läbi. Ma ei suutnud oma jalgadega värinat ära summutada, lihtsalt väristasin maha," selgitas Roose, mis teda liinil libastuma pani.

Turvatrossi küljes rippuv Roose vinnab end uuesti üles ja läbib teekonna lõpuni. Ametlik maailmarekord jääb püstitamata, aga enneolematu on see siiski.

"See on mu enda pikim liin, see on üldse maailmas pikim kõnnitud vahemaa slackline`il ja see on pikim slackline, mis on eales paigaldatud," võttis Jaan oma mitmekordse rekordisoorituse kokku.

Pärast Messina ründamist võttis Roose ette ja kõndis justkui möödaminnes Türgist Euroopasse ja seab plaane juba järgmisteks eneseületusteks. Kes tahavad Roose rekordkatse soorituse kohta pikemalt näha, saavad täna õhtul, 30. oktoobril kell 22.40 ETVs vaadata dokumentaalfilmi "Köielkõndija".