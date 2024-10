Anni Arro: kaalikatraumaga inimesed võiksid proovida kaalikavormi

Toiduentusiast ja kokk Anni Arro rääkis "Terevisioonis", et paljud täiskasvanud on lasteaias saanud kaalikatrauma, aga seda enam võiks kaalika enda jaoks uuesti avastada, sest see on odav, maitsev ning väga kasulik. Arro sõnul saab kaalikast imelihtsalt maitsvat kaalikavormi ning -pätsikesi.