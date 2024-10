Inga: debüütalbum peegeldab minu kasvu inimesena

Vikerraadios Andres Ojale antud intervjuus selgitas muusik, et esikalbumile pealkirja valides mõtles ta öisele oražile kumale. "Eriti talvel on seda, et kui vaatad eemalt öist linnakuva, tekib selle kohale oranž kuma. Ma võtsin sellest kinni," kirjeldas ta.

Ka käib öö ümber albumil kõlav looming. "Öösel ärkavad meis teised loomad, teinekord teine isiksus. Seal maailmas on palju rohkem lubatud. Kui ma neid lugusid kirjutasin, ärkasin öösel teismoodi ellu. Võib-olla mõned kuulajad suhestuvad sellega, et mingid asjad on teistmoodi. Ja siis saabub hommik, jälle on käes rutiin ja me oleme tagasi need, kes me päevasel ajal oleme," arutles ta.

Tislari sõnul on "Nocturnal Orange" üks pikk teekond. "Kui on võimalus, soovitan kuulata algusest lõpuni, sest seal on tõusud, mõõnad ja võib-olla peegeldab päris hästi minu kasvu inimesena," kirjeldas ta ning lisas, et värske album märgib justkui tema taassündi ja oma helikeele leidmist. "See voolab läbi kõikide tujude ja arengu."

Kuigi värskel albumil on kõik lood inglise keeles, ei ole Tislar eesti keeles laulmisest loobunud. "Ma tundsin, et ma pean praegu selle etapi ära tegema inglise keeles, sest mul oli neid posu valmis. Ma proovisin küll eesti keelt sinna integreerida, aga ma tundsin, et kui ma eesti keeles laulan, tuleb täitsa teine tuju ja ma ei klapitanud neid ühele albumile. Mul on mõttes kevadel eesti keel kätte võtta. Mul on sahtlis paar lugu olemas ja võtta need ette," avaldas ta.