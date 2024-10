Mustad kassid ja seeniorkoerad ootavad varjupaikades uut kodu kõige kauem

"Musta kassi kampaaniaga püüame tõmmata tähelepanu nii mustadele kui mustvalgetele kassidele, sest nemad ootavad varjupaigas oma kodu kõige kauem," ütles Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni- ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa.

Varjupaikade MTÜ kaheksas varjupaigas üle Eesti tehtud statistika järgi võib öelda, et enamikes varjupaikades on see nii, et mustade ja mustvalgete kasside koduootus venib kõige pikemaks ning kõige populaarsead on Mõisamaa sõnul punased ja kolmevärvilised kassid.

Mustade kasside heaks korraldas Varjupaikade MTÜ oksjoni, kust on võimalik osta kunsti ja nii kassidele kodu leidmist toetada. "Oksjon toimub meie kodulehel."

Kümneaastane Sass ootab oma uut kodu Autor/allikas: ERR

Lisaks kassidele on varjupaigas ka koeri, kes on väga kaua kodu oodanud, sest seeniorkoertele on keeruline kodu leida. "Näiteks kümneaastane Sass, kes on suurt kasvu koer. Kõige populaarsemad on väikest kasvu noored koerad. Sassike on varjupaika sattunud sel põhjusel, et tema omanik kahjuks lahkus siit ilmast. Sass on hästi rahulik koer. Oma uut kodu on ta oodanud suvest saadik," ütles Mõisamaa.

Seeniorkoer Reks ootab oma uut kodu Autor/allikas: ERR

Kaheksa-aastane Reks sattus varjupaika samal põhjusel, et tema omanik lahkus siitilmast. "Oma vanuse kohta on ta hästi aktiivne koer ja tahab väga palju tegelemist ja jalutamist," sõnas Mõisamaa.

Üliaktiivne 11-kuune Beti ootab oma uut kodu Autor/allikas: ERR

Kõige aktiivsem koer varjupaigas on Beti. "Ta on umbes 11-kuune, kes on kahjuks pidanud juba kaks hülgamist oma elu jooksul läbi elama. Üks põhjus oli selles, et inimesed ei saanud aktiivse koeraga hakkama. Kui ta paariks tunniks üksinda koju jätta, siis ilmselt ta midagi lõhkuma hakkab, seepärast sobiks ta inimesele, kellel on aega temaga tegeleda ja ideaalne oleks, kui inimene saaks koera näiteks töö juurde kaasa võtta. Ta on hästi inimsõbralik koer."

Varjupaikade MTÜ kogemus näitab, et koerad, kellele on keeruline kodu leida ja kes on juba mitu hülgamist pidanud läbi elama, annavad inimesele oma tingimusteta armastuse. "Mitte keegi pole kahetsenud, kes on võtnud meilt seeniorkoera," lisas Mõisamaa.