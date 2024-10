Puhastusekspert: harjaga nõusid pesta on hügieenilisem kui nuustikuga

Puhastusekspert Helge Alt rääkis "Terevisioonis", et tahab võimalikult hügieeniliselt, mugavalt ja odavalt nõud puhtaks saada ning seepärast kasutab pesuharja. Tema sõnul käib nuustikute sees kogu aeg elu, kui nad jäävad mustaks ja niiskeks.

"Mina nõudepesunuustikuga nõusid pesta ei taha ja pole seda teinud juba 25 aastat. Nuustikute sees käib kogu aeg elu, kui nad jäävad mustaks ja niiskeks. Kui ma eile sotsiaalmeedias inimestelt küsisin, kui sageli nad nõudepesunuustikut vahetavad, siis selgus, et keskmiselt kord nädalas," ütles puhastusekspert Helge Alt. "Minu absoluutne armastus kuulub nõudepesuharjale. Mul endal oli üks nõudepesuhari kuus aastat."

"Mina tahan hästi mugavalt nõud puhtaks saada ja mulle meeldib nõusid pesta nii, et ma ei lähe sinna näppupidi sisse, vaid teen seda harjaga," ütles Alt, kes võtab oma harja isegi reisile kaasa, kui ööbib külaliskorteris.

Poes saadaolevad nõudepesuharjad on väga erinevad. Alt ise kasutab toiduainetööstustele mõeldud professionaalset nõudeharja. "Harju saab kasutada mitmel erineval otstarbel, näiteks trappide puhastamiseks või jalanõude pesemiseks. Muidugi kõiki mitte ühe harjaga," loetles Alt.

Kuidas nõud puhtaks saavad, mis on need mõjutegurid? "Nõud võiks likku panna, aeg mõjub. Kui vesi on soe, siis lahustub rasv paremini. Lisaks mõjub mehaanika, mida hari ja nuustik teevad."

Alti sõnul võib sooja veega pestes vähem puhastusvahendit panna ja kui on hea hari, siis läheb samuti puhastusvahendit vähem.

"Kui nõud on jäänud eelmisest õhtust, tasub nõud alguses likku panna, mitte kohe pesema hakata. Kui kasutate rohkelt pesuvahendit, peab väga hoolega loputama," ütles Alt.