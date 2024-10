Grete Paia abiellumisest: tundub, et Eestis on võimalik niimoodi saladusi hoida

Kui passis seisab nüüd Paia asemel Siiman, siis artistina on lauljatar endiselt Grete Paia. "Enamus ei teadnud, et meil Joonataniga teema on, tuleb välja, et Eestis on võimalik niimoodi saladusi hoida," sõnas Paia.

Pulmapidu korraldati salaja ja väikses ringkonnas. "Meil on kogu aeg seda tralli nii palju ümber, neid festivale, massi ja pidu, et mingid asjad võiksid endale jääda. Ega ma ei ole kunagi unistanud hullult suurtest pulmadest. Selles osas me olime ka ühel meelel ja tahtsime midagi armsat endale teha," rääkis Paia.

Paia tunnistas, et laulatus tekitas eelnevalt pisut närvikõdi. "Tegelikult oli väga tore, nii pea kui me sinna ette saime ja hakkas asi pihta, siis see pinge kukkus ära. Oli imeline päev. Kui ma saaks uuesti seda tagasi, siis ma ei muudaks mitte midagi," sõnas ta.

Muusikutevaheline armastus kasvas välja sõprusest. "Ühel hetkel me sattusime vestlema, et on mingid uued natuke teistsugused tunded tekkinud. Eks mõlemal oli hirmus ja ei tahtnud seda sõprussuhet ka tuksi keerata," rääkis Paia.

Abieluettepaneku tegi Siiman Paiale Egiptuses, kui paar Kuningate oru kohal kuumaõhupalliga lendamas käis. "Me hakkame maanduma, Joonatan on mu selja taga ja ta ütles "Grete" või koputas õla peale ning ma vaatan, et ta kükitab, ma kükitan ka. Siis ma sain aru, et ta on ühe põlve peal, sõrmusega. Olid mul silmad märjad, temal ei tulnud ühtegi sõna suust. Ma arvan, et see oli selline perfektselt ebaperfektne või ebaperfektselt perfektne olukord, väga filmilik."

Paia uus singel "Mesimagus" kõneleb aga paari suhte algusperioodist. Loos kasutatakse ka lõiku Singer Vingeri laulust "Ära jahtu". "Stuudios ma sain aru, kui lugu oli juba enam-vähem täitsa valmis, et mingi lisaasi võiks olla. Esiteks see laul on mulle kogu aeg tohutult meeldinud ja hakkas kummitama, mingi selline tabamine tuli, et see võiks olla ideaalne. See sobis kuidagi nii valatult sinna, ma loodan, et teised tajuvad ka seda," ütles Paia.