Pärnu kollektsionäär jagab korterit 200 nukuga

Mäeotsa kollektsiooni kuulub üle 200 päris lapse moodi nuku. "Mõni inimene räägib, et ta kardab nukkusid. Mina ei saa sellest aru, sest nad on kõik nii sõbralikud, nii rõõmsad. Nende pluss on see, et kui päris lapsed kasvavad suureks ja lähevad minema, siis nemad on kogu aeg niisugused nagu nad on," sõnas ta.

Ka Mäeotsa esimene mälestus on seotud nukkudega. "Ma olin lastesõimes ja ronisin mööda suurt riiulit mööda üles, kõige üleval oli nukk. Ma olin peaaegu kohal, kui hoidjatädi tuli ja tõstis mu alla sealt."

Mäeots hakkas nukkude kogumisega tegelema peale seda, kui oma tütred olid nukkudega mängimise east välja kasvanud. "Algul küll häbenesin iseennast ja siis järsku ma taipasin, et nukke ka kogutakse. Siis ma tõin kõik, mis ma leidsin, sest siis ma juba kogusin," rääkis ta. Tipphetkel kuulus kollektsionääri kogusse üle 600 nuku, millest suure osa annetas ta peale majast korterisse kolimist Pärnu muuseumile.

Oma uude kogusse muretseb Mäeots nukke valivamalt, ostab neid erinevatelt oksjonisaitidelt, kuid tellib ka otse kunstnikelt. Üheks tema praeguseks lemmikkunstnikuks on Ameerikas elav Ping Lau. "Tulevad siis pea, käed ja jalad värvimata, tuleb veel osta silmad eraldi, värvida, juuksed karv haaval pähe torkida. See on päris aeganõudev töö, nädal või paar teen ühte nukku tavaliselt."

Mäeotsa sõnul on igal nukul oma iseloom, mistõttu tuleb neid aeg-ajalt ümber paigutada, sest mõned lihtsalt ei sobi omavahel. Sellest annavad nukud Mäeotsale ka märku. "Ükskord, kui ma ülevalt riiulit hakkasin ümber sättima ja tema pidi seal ilusti edasi seisma, siis ta hüppas sealt alla. Kui talle näkku vaadata, siis tal on see krutski seal näos," rääkis naine.

Mäeotsa kogusse kuulub ka päris lapse järgi 3D prinditud nukk. "Päris lapsest tehakse printeriga koopia. On selliseid vanemaid, kes tahaks lasta oma lapsest teha koopia, mina nagu ei teeks," rääkis ta.

Mäeotsa kõige hinnalisem nukk saabus kõigest paari nädala eest, nukk nimega Capucine on tehtud prantsuse nukumeistri Anne Mitrani poolt. Nukkude kogumine teeb Mäeotsa õnnelikuks. "Igal inimesel peaks olema hobi, ilma selleta on kurb."