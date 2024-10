Joel Remmel: mul on hetkel käsil elu tipptund

Joel Remmel Trio esitab sel nädalal Arvo Pärdi Keskuses Tõnu Kõrvitsa uudisteost "Kuu atlas". Värskelt kaksikute isaks saanud Remmel tõdes, et hetkel on tal käes elu tipptund, kus igas eluvaldkonnas toimub palju, kuid see on õpetanud, et suuri asju on võimalik elus ka samaaegselt teha.

Hingedekuu alguses kannab Joel Remmeli Trio Laulasmaal esmakordselt ette helilooja Tõnu Kõrvitsa loodud ja tellimustööna valminud 8-osalise suurvormi "Kuu atlas". Teos on kirjutatud Pärdi keskuse saali silmas pidades. "Ehk siis ta on natukene mõtlikum," selgitas Remmel ning usub, et teos kujutab endas midagi teistsugust.

"Meie trio jaoks on ta küll väga harjumatu, sest tuleb esitada, kellegi teise peaaegu valmis kirjutatud teost. Kuigi, tõsi, sinna on jäetud ruumi ka improvisatsiooniks ja Tõnu on väga julgelt ja lahkelt lubanud, et mängige nii nagu see võiks kõlada," lisas Remmel, kelle trio jaoks on kogu protsess olnud väga arendav, sest lähenemine on tavapärasest erinev.

"See on väga tore, sest selle jaoks me olemegi ju terve elu harjutanud. Et tunda laval vabadust ja otsustada üsna nipsust, kuhu suunda minna," sõnas Remmel.

Teos sai nime heliloojalt endalt. "Nii palju kui ma oskan tema mõtteid edasi anda, siis on ta väga suur kuu fänn. Mis puudutab just seda missiooni kuule, on selle kohta päris palju lugenud. Kui me arutasime, mis see teos võiks olla, siis tuli tal päris kiiresti see seos ära. Niimoodi ta tõeks sai ja teose kaheksa osad jagavad nimesid nii päriselt kuu peal leiduvate paikadega kui ka unenäolise aspektidega," selgitas Remmel.

"Ta ise ütles, et eelkõige on teos pühendatud mehele, kes missiooni käigus kuu pinnale minna ei saanud, vaid kes sel hetkel, kui teised mehed ajalugu tegid, tiirles orbiidil, kui ma ei eksi," lisas ta.

Värskete kaksikute, poole-aastaste Rudolfi ja Alberti ning kahe ja poole aastase Debora isa sõnul on tal hetkel käes elu tipptund. "Kolme väikese lapsega on tihe koduelu, siis proovid seda kuidagi tööasjadega sobitada, et kõik jookseks. Ei saa salata, et on tihe, aga palju rõõmu on ka. Teistmoodi ei kujutaks elu enam ette," tõdes Remmel.

Pianistile tähendab see seda, et kodus väga palju klaverit mängida ei saa. "Kui varem tuli mõni mõte pähe, siis sai kohe klaveri taha istuda ja mängida. Nüüd sõltub, mida lapsed parajasti kuulda tahavad. Aga ma ei ole nii või naa sellist professionaalset tegevust kodus teinud. See on pigem ideede katsetamine. Aga üldjoontes midagi unikaalset minu puhul ei ole. Samamoodi nagu paljude teiste pereinimeste puhul, kus tegelevad muusika või loova tööga. Lihtsalt peab oma aega võimalikult efektiivselt kasutama," nentis Remmel Vikerraadios ja lisas, et seda on olnud aega ka õppida.

"Võin julgelt öelda, et muusikaalaselt ei ole mul klaverimängu tippvorm. Seda lihtsalt praktilistel põhjustel. Aga mõtestatust on rohkem kui varem," lisas ta.

"Kuu atlast" on siiski olnud võimalus ka noorte poegade kuuldes harjutada. "Nad jäävad täitsa ilusti kuulama, sest Tõnu Kõrvitsa helikeel on päris helge ja ilus. Seal ei ole sellist metsikut dissonantsi, see on, aga mitte selliseid, mis jääksid piinama. Ma arvan, et poistele meeldib. Debora tõenäoliselt mõtleb, et tahaks midagi põnevamat," muigas Debora.

Tõnu Kõrvitsalt sai esitamisele tulev teos tellitud eelmisel kevadel ja ajastatud selle aasta sügisesse. "Pooleteise aastaga võib elu kardinaalselt muutuda ja see on pigem heaks näiteks sellest, et on võimalik erinevaid suuri asju paralleelselt teha. Kui tagasi mõelda, siis kui oleks tol hetkel teadnud, mis elu toob, siis oleks vaadanud töögraafikut veidi teravama pilguga," muigas Remmel.

Kui ootamatuste tõttu hakkavad elukorraldused rööbastelt maha jooksma, siis võib sisse lüüa ka närvilisus. "On siis lapsed haiged või olmeküsimused kasvavad üle pea, siis see võib fookust veidi paigast nihutada. Aga ma ei ole seda väga tajunud. Abikaasa ka kodus naljatledes ütleb, et lähed nüüd puhkama, kui tööle pääsen. Kõige suurema möllu eest saab lavale ikkagi rahulikku keskkonda," selgitas Remmel, lisades, et varem oli see-eest aega ka lava peal toimuvas üle mõelda. "Seda muret enam ei ole. Pigem oled hetkes ja ei mõtle nii palju pikale perspektiivile."