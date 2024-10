Mängufilmi "Meie Erika" massistseeni võtetele oodatakse osalejaid

2026. aastal jõuab kinoekraanidele mängufilm "Meie Erika", mis räägib olümpiavõitja, jalgratturi ning poliitiku Erika Salumäe elust. Kolme Balti riigi koostööfilmi režissöör on tudengi-Oscariga pärjatud German Golub. Golub rääkis "Terevisioonis", et idee Erika Salumäest film teha sündis ülikoolis õppides, kuid kuna toona tuli talvel filmida, lükkas ta idee tulevikku.

Golub rõhutas, et "Meie Erika" ei ole dokumentaalfilm, vaid mängufilm, mis on Erika Salumäe elus inspireeritud. "Me võtsime sellised sündmused, mis meile tundusid, et aitasid luua Erika eluteed, mis viisid selleni, et temast sai olümpiavõitja, sangar, kelle Raekoja platsil vastu võtsime," selgitas ta.

Režissöör avaldas, et 90 protsenti filmist on linti võetud, teha on veel jäänud stseen, kus Salumäe 1988. aastal Raekoja platsil vastu võeti. "1992. aasta tellingute kukkumist filmis ei ole, sest me keskendume tegelasele. Me teeme kahe vastuvõtu kokkuvõtte – mis tähendab olla enda rahva jaoks kangelane ehk mida see Erika tegelasele tähendas."

Olümpiasangari vastuvõtt võetakse linti 10. novembril ning Tallinna Raekoja platsile on oodatud kõik huvilised. Golubi sõnul loodetakse platsile saada 700–1000 inimest. "See oleks Eesti kontekstis päris suur massistseen. "Teneti" ajal oli 4000, aga me ei ole Hollywood," lausus ta.

Režissöör lisas, et massistseenis osalejad võiks selga panna 80-ndatele ja 90-ndatele omased rõivad. Kui aga ajastule omaseid rõivaid kapis pole, võib tänapäevaste neutraalsete riietega tulla. "Peamine on, et oleks inimesi, oleks tuju ja emotsiooni," rõhutas Golub.