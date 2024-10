Karolin Kuusik: müts on väga tundlik teema

Kuusiku sõnul on mütsid väga tundlik teema. "Võime rääkida, mis on moes ja mis on moest väljas," ütles Kuusik, aga nõustus, et sellest pole kasu, kui inimene näiteks ise arvab, et talle müts ei sobi või et see tal juuksed vastu pead surub jne. Ta lisas ka, et moeröögatuslike mütside puhul on ka mureks see, et need ei kaitse kõrvu.

Kuusik kinnitas, et kapuutsilikud või balaklaavalikud mütsid on endiselt moes.

"Tulid juba eelmine aasta suure hooga ja endiselt saab väga suure hooga kanda. Hea on, kui neid saab ka kinni siduda, et tuul kõrvade juurde ei pääseks," kommenteeris Kuusik "Terevisiooni" saatejuhi Katrin Viirpalu kootud kapuuts-mütsi, mille puhul Viirpalu hindab just seda, et see on nagu sall ja müts korraga. "Aga Eesti kliimas tahaks veel ühte salli. Topelt ongi parem," lisas Kuusik.

"Kunstkarusnahk on väga moodne materjal," kommenteeris Kuusik saatejuhi rohelist karvamütsi, mis on 20-30 aastat vana. "Kõige naljakam on see, et see tõesti ongi uuesti moes. Kui muidu on need kalamehemütsikesed, n-ö ämbermütsid moes, siis sellised karvamütsid on midagi kahe mütsi vahepealset. Sellise 1980. aastate tundega," kommenteeris Kuusik.

Kõige rohkem näeb linnapildis ikkagi tavalisi villamütse. "Ta on ju nii praktiline. Sobib iga riietusega. Selle aasta trend on väga pehmed ja mõnusad naturaalsed materjalid," selgitas Kuusik ja näitas enda alpakavillast mütsi. Kuusiku sõnul ei ole vaja karta ka märga ilma. "Ei ole hullu, sest villane kangas on sellise iseloomuga, et kui ta saab märjaks, siis ta hakkab sooja tootma. Nii et kõik on korras. Pange lihtsalt kuivama," selgitas Kuusik.