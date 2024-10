"Vanamehe muušikali" grimeerija: peame inimesi natuke koledamaks grimeerima

"Vanamehe muušikali" grimeerija Gretel Persidski moondas reporter Heleri Alli Vanameheks ning ütles, et ilusaid tüdrukuid koledaks muuta on ikka päris aeganõudev.

"Paar aastat tagasi istusime Mikk Mägi ja Rein Pakuga koos ja ma ütlesin nalja pärast Mikule, kes on Vanamehe looja idee, et tee Vanamehest muusikal ja Mikk ütles, muidugi teeme ja kutsus mind lavastajaks. Ütlesin, et ainult siis, kui peaosas on Sepo ja muusika teevad Paul Oja ja Genka. Need kaks tingimust on nüüd täidetud ja mul ei jäänud muud üle," ütles lavastaja Ain Mäeots, miks just temast sai "Vanamehe muušikali" lavastaja.

"Oja ja Genka on niivõrd lahedalt sünteesinud kõiki žanre, alates rokkooperist ja ooperist räpi ja operetini välja. Ka kaasaegse oratooriumi elemente on sisse toodud ja see kõik on hästi stiilselt kokku pandud. See on lugu ühest mehest, kes tahab olla koos oma lapselastega, kes ei taha maale tulla."

"Vanamehe Muušikal" jõuab järgmine nädal publiku ette. Autor/allikas: Edmond Mäll

Lavale on toodud palju asju nagu näiteks lüpsipink ja piimamannerg otse Võrumaa taludest.

Vanameest kehastava Sepo Seemani sõnul on kogu laval olev interjöör väga ehe ja see aitab vanameheks kehastumisele kõvasti kaasa.

"Lehm on muidugi üks mu lemmikuid ja ka postikanad, kes meil igal pool laval on," ütles kunstnik Jaanus Laagriküll lehma ja kana topiste kohta, mis lava kaunistavad.

"Mina olen Vanamehe naabrimees, olen talle moraalseks toeks ja pean jälgima, et vanaeit mind ei näeks, muidu ma saan peksa," muheles Jan Uuspõld, istudes lavale püsti pandud kemmergus. "Ma valdan neid häid peidukohti. Selleks, et saada sügavat nalja, on vaja ka traagikat."

"Peame inimesi natuke koledamaks grimeerima, et nad oleksid rohkem multifilmilikumad ja et nad näeksid parkunud nahkadega rohkem joodikute moodi välja. Palju on suuri kartulininasid. Kõik ilusad ja õblukesed tüdrukud peame me ära peitma, aga teha Nele-Liis Vaiksoost kole naine, on ikka väga suur vaev," ütles grimeerija Gretel Persidski, kes moondas ka reporter Heleri Alli Vanameheks.