"Sinu uus sugulane" kolmas hooaeg avab tuntud eestlaste peresaladusi

2022. aastal käivitunud saatesarja "Sinu uus sugulane" kolmas hooaeg toob ETV ekraanile kaheksa erakordset lugu, mille käigus avanevad üllatavad seosed tuntud eestlaste vahel, aga ka tundlikud teemad ja peresaladused, mida saate peategelasedki varem ei teadnud.

Saatesarja ühe autori ja saatejuhi Anna Pihli sõnul on "Sinu uus sugulane" kasvatanud eelmiste hooaegade ja liigutavate kohtumistega usaldust sedavõrd palju, et tuntud eestlased on valmis jagama vaatajatega ka neid lugusid, millest seni vaid perekeskis on räägitud.

"Ma olen ääretult tänulik, et saate peategelased usaldavad mind ja räägivad lugusid, mida kuulates vajub suu sõna otses mõttes lahti. Olgu selleks hetked, kui Elmo Nüganen kirjeldab enda vanavanemate taaskohtumist pärast sõda või kellegi teise DNA testi abil teada saadud info, mis seab kahtluse alla kogu tema senise identiteedi ja minapildi. Need on lood, mis liigutavad, õpetavad ja lähevad korda," avab uut hooaega Anna Pihl. Saatejuhi sõnul annab "Sinu uus sugulane" võimaluse igal televaatajal neid lugusid vaadates kaasa mõtelda, miks meie juured, kasvatus ja lapsepõlv on kujundanud meid selliseks nagu me oleme.

Kaheksal järjestikusel laupäeval saab ETV vahendusel osa nii arhiivisügavustesse peidetud põnevatest faktidest kui ka meeldejäävatest kohtumistest, kui kokku saavad kõikidele teada-tuntud eestlased. Hooaja avasaate keskmes on Märt Avandi, üllatuste osaks saavad tänavu veel Maire Aunaste, Elmo Nüganen, Ülle Lichtfeldt, Erki Nool, Katrin Karisma, Rasmus Kaljujärv ja Rain Tolk.

Anna Pihl lubab, et kolmas hooaeg on tulvil emotsionaalseid kohtumisi uute sugulastega. "Näiteks juhtub, et enda teadmata ollakse pool elu töötanud sugulase kõrval. Mõni on enda sugulast vargsi imetlenud ja saanud kohtudes teada, et sümpaatia on vastastikune. Need on nii erilised hetked, et isegi minul saatejuhina on neid olukordi nüüd mitmeid kuid hiljem meenutades soe tunne. Loodan, et samasuguse hea tundega suudame nakatada ka televaatajad."

"Sinu uus sugulane" saatejuht on Anna Pihl, režissöör Märten Vaher, toimetajad Hedli Kallasmaa ja Christel Karits, produtsent on Piret Priisaar. Konsultandina on toeks ajaloolane Fred Puss ning erinevate valdkondade eksperdid. Saatesari valmib Eesti Rahvusringhäälingu ja Elisa koostöös. Sari pärjati 2022. aasta Eesti Filmi- ja Teleauhindadel "Aasta uue tulija" teleauhinnaga.

"Sinu uus sugulane" alustab ETV-s laupäeval, 2. novembril kell 20.00. Eelmisi hooaegu näeb Jupiteris.